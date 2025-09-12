Филиал отряда «Кубань-СПАС» в Анапе въехал в новое здание

Анапский филиал аварийно-спасательного отряда «Кубань-СПАС» отпраздновал новоселье. Он был создан в 2003 году и ранее базировался в одном доме с муниципальной службой спасения на набережной. Открытие нового здания площадью 400 кв. м на выделенном муниципалитетом земельном участке со всей необходимой инженерной инфраструктурой перед въездом в хутор Чембурка позволит сократить время реагирования на чрезвычайные происшествия и повысить эффективность аварийно-спасательных работ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

В церемонии открытия нового здание для отряда «Кубань-СПАС» приняли участие временно исполняющая полномочия мэра Анапы Светлана Балаева, председатель Совета города-курорта Вячеслав Вовк, министр Гражданской службы и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергей Штриков, депутат ЗСК Алексей Аксенов, а также представители казачества.

«Сегодня важное для Анапы событие: при поддержке губернатора Вениамина Кондратьева у наших спасателей появился новый дом, в котором созданы комфортные условия для несения службы, есть необходимое оборудование для тренировок и занятий спортом, логистика позволяет максимально быстро прибыть туда, где нужна помощь»,— отметила Светлана Балаева.

В мэрии Анапы сообщили, что в новый комплекс «Кубань-СПАС» входят автомобильный бокс, административные кабинеты, пункт для оперативного дежурного, раздевалка, учебный класс и другие помещения. За 22 года работы в Анапе отрядом проведено более 2000 аварийно-спасательных работ, спасено 1400 человек, из них – 250 детей.

Протоиерей Александр Карпенко благословил спасателей на ремонт и передал им икону Богородицы «Неопалимая Купина». Почетные гости осмотрели технологии оснащения здания, а также новый мобильный водолазный комплекс. Барокамера позволяет проводить учебно-тренировочные пуски на расстояние до 100 метров. Завершила торжественную церемонию высадкой деревьев на Аллее памяти.

Василий Хитрых