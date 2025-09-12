Трамп поставил под вопрос желание Путина завершить конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп признал, что разочарован темпами украинского урегулирования. Он отметил, что его терпение по отношению к российскому коллеге Владимиру Путину иссякает довольно быстро, а также поставил под вопрос желание и готовность российского президента завершить конфликт.

«Да, оно (терпение. — "Ъ") в некотором смысле иссякает. И иссякает быстро»,— сказал Дональд Трамп, отвечая на вопрос, не заканчивается ли у него терпение по отношению к Владимиру Путину.

«Удивительно. Когда Путин хочет этого, Зеленский не хочет. Когда Зеленский хочет, Путин не хочет. Теперь Зеленский хочет, а Путин под вопросом,— отметил он. — Нам придется действовать очень решительно».

Президент США Дональд Трамп предупредил, что вскоре российская экономика будет поставлена под «санкционный удар». По его словам, новый пакет мер предполагает давление на банки, нефтяной сектор и торговлю с третьими странами.

Ранее Financial Times сообщила, что Дональд Трамп призвал Евросоюз ввести 100-процентные пошлины против Китая и Индии. По словам источников, Брюсселю предложили ввести тарифы на главных покупателей российской нефти, чтобы надавить на Москву в вопросе переговоров с Киевом. Зарубежные СМИ сообщали, что Белый дом готовит и другие меры против стран, которые продолжают покупать российскую нефть.

Как Дональд Трамп давит на покупающие российскую нефть страны, читайте в подборке материалов зарубежных СМИ от «Ъ».

Анастасия Домбицкая