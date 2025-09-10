Зарубежные СМИ: Как Дональд Трамп давит на покупающие российскую нефть страны?

Дональд Трамп призывает Евросоюз ввести 100-процентные пошлины против Китая и Индии, сообщает Financial Times. По словам источников, Брюсселю предложили ввести тарифы на главных покупателей российской нефти. По задумке, это позволит надавить на Москву в вопросе переговоров с Киевом. Ранее глава Белого дома заявил, что недоволен продолжением боевых действий на Украине. И сообщил, что в ближайшее время созвонится с Владимиром Путиным. Если страны ЕС согласятся на повышение пошлин, Вашингтон будет готов ввести новые санкции в отношении России, пишет газета. Зарубежные СМИ сообщают, что Белый дом готовит и другие меры против стран, которые продолжают покупать российскую нефть. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Для Евросоюза торговые пошлины на товары из Китая и Индии могут стать новым инструментом давления на Россию, пишет Reuters. Если раньше подход Брюсселя предполагал изоляцию Москвы через санкции, то просьба Дональда Трампа может изменить эту стратегию. Точный размер пошлин стороны не утвердили, собеседники агентства называют верхний порог в 100%. Его американская сторона предложила для обеих азиатских стран.

Источники AFP допускают, что пошлины будут начинаться с 50%. Просьбу ввести тарифы Белый дом передал спецпосланнику ЕС по санкциям Дэвиду О'Салливану. На этой неделе он приехал в Вашингтон вместе с делегацией Евросоюза, чтобы скоординировать будущие санкции в отношении России. Со стороны США в переговорах участвовали министр финансов Скотт Бессент и представители Госдепартамента. Собеседники AFP считают, что если Китай и Индия откажутся от российской нефти, Москва лишится главного источника денег. Без этого остановить боевые действия Евросоюзу будет невозможно, цитирует агентство чиновников.

В то же время в Сенате США готовится соответствующий законопроект. Он предлагает вводить вторичные пошлины для стран, торгующих с Россией нефтью. Под документом подписались 85 сенаторов, отмечает The Times of India.

По информации Financial Times, Белый дом может увеличить собственные тарифы только после аналогичных мер со стороны Европы. Причем Вашингтон готов в точности повторить размер тарифов, которые примет Брюссель, говорят источники газеты. Их Трамп готов сохранять до тех пор, пока, пока Китай и Индия не перестанут закупать российскую нефть. По словам собеседников, других мест, куда Россия может сбыть свое сырье, почти не осталось.

По данным Bloomberg, США и ЕС обсуждали и дальнейшие санкции против российских банков, нефтяных компаний и так называемого теневого флота. Готовность Трампа ввести новые пошлины контрастирует с тем, как он высказывался в отношении Пекина в последнее время, отмечает издание. Президент США не оставляет попытки добиться встречи с главой КНР Си Цзиньпином и в перспективе заключить торговое соглашение с Китаем.

