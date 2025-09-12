На Украину прибыли делегации из Британии, Франции, ФРГ и Италии

Делегации из Великобритании, Франции, Германии и Италии прибыли в Киев. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Эти государства стоят в первых рядах “коалиции желающих”, которая формирует новую систему безопасности на европейском континенте»,— написал он в Telegram-канале. Страны работают над усилением общей безопасности, добавил господин Ермак.

В числе прибывших — новый министр иностранных дел Британии Иветт Купер. Это ее первая зарубежная поездка после вступления в должность. 12 сентября в Киев также прибыли британский принц Гарри и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

11 сентября с визитом на Украину прибыл президент Финляндии Александр Стубб.

О поддержке Украины странами Европы — в материале «Ъ» «Европейцы не могут собрать пазл».