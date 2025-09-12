Глава МИД Польши Сикорский прибыл в Киев

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский утром 12 сентября приехал на Украину. Как сообщили в украинском МИД, глава ведомства Андрей Сибига «приветствовал в Киеве Радослава Сикорского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kacper Pempel / Reuters Фото: Kacper Pempel / Reuters

Господа Сикорский и Сибига планируют обсудить вопросы безопасности, а также вступления Украины в ЕС и НАТО.

О предстоящем визите главы МИД Польши накануне объявил премьер Дональд Туск. Он отмечал, что Варшава будет взаимодействовать с Киевом по теме защиты от беспилотников и анонсировал визит министра обороны Владислава Косиняк-Камыша.

Также сегодня утром в Киев приехал британский принц Гарри. Он намерен участвовать в оказании помощи раненым военнослужащим ВСУ.