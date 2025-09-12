Принц Гарри прибыл в Киев и пообещал помощь военнослужащим ВСУ

Принц Гарри прибыл в Киев по приглашению украинских властей, заранее визит не анонсировался. Младший сын британского короля Карла III заявил, что хочет сделать все возможное, чтобы помочь с реабилитацией раненых украинских военнослужащих. Его сопровождает команда его благотворительного фонда Invictus Games Foundation.

По пути в столицу Украины герцог Сассекский в поезде дал интервью The Guardian. «Мы не можем остановить войну, но мы можем сделать все возможное, чтобы помочь восстановлению», — сказал принц Гарри.

В ходе поездки принц посетит Музей истории Украины во Второй мировой войне и встретится с 200 ветеранами. Также запланирована встреча с премьер-министром Украины Юлией Свириденко.