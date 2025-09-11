Президент Финляндии прибыл на Украину

Президент Финляндии Александр Стубб прибыл с визитом на Украину. Его встретили глава офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Андрей Сибига. Господин Стубб планирует обсудить с украинскими властями в том числе евроинтеграцию, инвестиции в инфраструктуру и гарантии безопасности для Украины, а также усиление антироссийских санкций. Президент Финляндии уже провел встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

2 сентября Александр Стубб заявил, что страны Европы продвинулись в разработке гарантий безопасности для Украины в будущем мирном соглашении. При этом он говорил, что Финляндия не намерена отправлять войска на Украину в рамках гарантий безопасности. Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что Финляндия необоснованно вмешивается в украинский вопрос.

