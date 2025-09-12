Полиция задержала жителя Абинска, ранившего жену и скрывшегося с дочерью

В Абинске сотрудники полиции задержали 29-летнего местного жителя, который во время конфликта причинил ножевое ранение супруге и увез их трехлетнюю дочь. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, после нападения мужчина вызвал скорую помощь пострадавшей, а затем скрылся с ребенком на автомобиле. Получив ориентировку, сотрудники ДПС обнаружили машину во дворе частного дома на ул. Краснодарской, куда водитель въехал после ДТП. Оставив транспорт, он попытался скрыться и был задержан в лесу у реки Абин.

Подозреваемого доставили в отдел полиции для разбирательства. Девочку осмотрели врачи — угрозы ее здоровью нет. Пока мать находится в больнице, ребенок передан бабушке. В ближайшее время собранные материалы направят в следственные органы.

Анна Гречко