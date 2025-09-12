Алексей Бузмаков: «Потребление стало более рациональным»

Клуб КубА и «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» 11 сентября провели очередной бизнес-завтрак. На этот раз спикером встречи стал генеральный директор РАМО-М (среди прочих объектов управляет сетью торговых центров «Красная Площадь») Алексей Бузмаков. Резидентам и гостям клуба спикер рассказал, как переехал в Краснодар и возглавил торговый центр, как строилась и менялась со временем концепция ТЦ, какой год для сети стал самым успешным, и почему произошло охлаждение потребительского спроса.

Алексей Бузмаков родился в небольшом поселке городского типа Кемеровской области. Окончил Новосибирский государственный технический университет. По словам Алексея, на постоянное место жительство в Краснодарский край он переехал с третьего раза.

«В 2004 году я впервые приехал на Кубань — отдохнуть в Адлере вместе с семьей. И вдруг решил, что хотел бы здесь жить. В то время работал в энергосбытовой сфере в Новосибирске. Получил приглашение работать в энергосбытовой компании на юге. Вначале работал в Краснодаре, затем в Новороссийске. Позже вернулся в родной Новосибирск. Но через несколько лет мне снова предложили работу в Краснодарском крае — в группе компаний «РАМО»,— вспоминает господин Бузмаков.

Алексей перевез на Кубань семью и с тех пор проживает здесь постоянно. В ГК «РАМО» он вначале занимался модернизацией принадлежащей компании электростанции. А в 2009 году возглавил ТЦ «Красная Площадь» в Краснодаре. За 16 лет торговый центр вырос до четырех очередей и трех больших корпусов, а его общая площадь составляет 180 тыс. кв м. Помимо «Красной Площади» в Краснодаре, в эту сеть сегодня входят еще четыре крупных торговых центра — в Новороссийске, Анапе, Армавире и Туапсе.

«Наверное, мы были единственным торговым центром, который не имел изначальной концепции. Центр создавался в несколько этапов, и концепция адаптировалась под каждый из них»,— говорит Алексей Бузмаков.

Изначально это был универмаг товаров для дома. Но в таком виде торговый центр просуществовал всего пару лет. Помимо развития собственных брендов акционеры увидели возможности для арендного бизнеса, который, по их мнению, тоже мог приносить деньги. И не ошиблись.

Как рассказал Алексей Бузмаков, когда в 2007 году открылся второй корпус торгового центра, то это уже был совсем дугой концепт. Появилась масса арендаторов. «Никто тогда не верил в Краснодар с точки зрения развития fashion-ритейла. Многие знаковые бренды к тому времени уже были в Москве. Но акционеры своими брендами привлекли других. Рынок рос катастрофически быстро — это было золотое время ритейла»,— вспоминает спикер.

Через несколько лет концепция торгового центра снова изменилась. «Мы увидели, что можем собрать в одном месте обувь, спорт, ювелирные украшения, детские товары. С открытием третьего корпуса наша концепция сложилась и с 2014 года не менялась»,— отметил спикер.

По словам Алексея Бузмакова, самым успешным с точки зрения посещаемости для сети стал 2019 год. Но затем пандемия привела к охлаждению потребительского спроса. Сейчас потребление стало более рациональным.

«Мы всегда стремились к тому, чтобы у нас было что-то первое. И наш лозунг отражен на центральном фасаде — "Первый мегацентр на Кубани"»,— подвел итог встречи Алексей Бузмаков, отвечая на многочисленные вопросы гостей и резидентов клуба.

