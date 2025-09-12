Сикорский раскритиковал слова Трампа об «ошибке» беспилотников в Польше

Глава МИД Польши Радослав Сикорский не согласился с президентом США Дональдом Трампом, который назвал «ошибкой» инцидент с дронами. Польский министр в пятницу прибыл в Киев.

По словам господина Сикорского, «в ту ночь над Польшей пролетело 19 российских беспилотников», сообщает украинское издание «Страна». Он также заявил, что одновременно «над Украиной пролетело 400 (дронов. — "Ъ"), плюс 40 ракет».

«Это не были ошибки», — считает министр.

В Минобороны РФ не подтверждали заявления властей Польши о том, что БПЛА были российскими. При этом ведомство заявило о готовности к консультациям. Российский МИД считает, что обвинения в причастности Москвы следуют курсу на русофобию и не подкреплены доказательствами. Генштаб Белоруссии заявил, что белорусские силы ПВО предупреждали коллег в Польше и Литве о приближении к их границам дронов, «польская сторона также информировала» белорусских коллег. В Минске утверждают, что дроны «заблудились» из-за используемых Россией и Украиной средств РЭБ.

Издание Bild сообщало, что польские ВВС смогли перехватить не более четырех беспилотников. При этом уничтожение каждого дрона стоимостью в несколько тысяч евро обходилось НАТО в 400 тыс. из-за использования истребителей и ракет AIM-9 Sidewinder.