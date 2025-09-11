Захарова: у Польши нет доказательств причастности России к инциденту с дронами

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала власти Польши обратиться к России по официальным каналам, если у них есть вопросы по инциденту с беспилотниками. Она подчеркнула, что Варшава до сих пор не предоставила никаких доказательств причастности российской стороны к произошедшему.

«Могут совершенно спокойно воспользоваться существующими каналами, уточнить», — сказала госпожа Захарова (цитата по «РИА Новости»).

Она высказала мнение, что польские обвинения в адрес Москвы продолжает выбранный курс на русофобию. «Нет доказательств, — сказала Мария Захарова (цитата по ТАСС). — Вот они и не подкрепляют, были бы - подкрепили».

Власти Польши заявили о налете российских беспилотников на территорию страны в ночь на 10 сентября. Варшава назвала произошедшее атакой на НАТО и Евросоюз. Минобороны РФ заявило, что в ночь на среду российские войска атаковали объекты украинского ВПК и что максимальная дальность прилетевших в Польшу дронов не превышает 700 км. При этом ведомство выразило готовность обсудить ситуацию и добавило, что «объекты для поражения на территории Польши не планировались».