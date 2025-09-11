Bild: Польша тратила по 400 тыс. евро на перехват каждого дешевого беспилотника

Воздушная операция по уничтожению беспилотников, попавших в польское воздушное пространство в ночь на 10 сентября, стоила НАТО не менее 1,2 млн евро из-за привлечения авиации. Как пишет Bild, пилоты истребителей F-35 применяли ракеты AIM-9 Sidewinder стоимостью 400 тыс. евро против дронов ценой не более нескольких тысяч евро каждый.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lukasz Glowala / Reuters Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Самолеты сбили «лишь небольшое количество» беспилотников, пишет Bild. Согласно публикации, два F-35 смогли отработать по трем дронам. Возможно, был сбит еще один, но мог и разбиться сам, говорится в публикации.

«В долгосрочной перспективе использование F-35 против беспилотников не имеет военного смысла», — заявил Bild высокопоставленный офицер НАТО. Издание пишет, что теперь альянс рассматривает различные варианты противодействия «российским провокациям».

Reuters со ссылкой на источники в НАТО сообщало, что в Польше для перехвата БПЛА были задействованы радары систем Patriot, однако сами установки по целям не работали. По данным агентства, в небо были подняты польские F-16, голландские F-35 и итальянские AWACS. Польша после инцидента запросила у партнеров военнeю помощь. Несколько стран Европы уже откликнулись и могут поставить системы ПВО Patriot и истребители Typhoon.

Власти Польши утверждают, что нарушившие воздушное пространство страны БПЛА были российскими. В Минобороны РФ не подтвердили это, но заявили о готовности к консультациям. МИД РФ считает, что обвинения в причастности России продолжают курс на русофобию и не подкреплены доказательствами.