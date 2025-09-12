Т2 обеспечит связью XIV Фестиваль адыгейского сыра

Т2 поддержала XIV Фестиваль адыгейского сыра. Оператор установит мобильную базовую станцию для увеличения пропускной способности сети, что обеспечит посетителей мероприятия стабильным мобильным интернетом и голосовой связью. Кроме того, Т2 подготовила для гостей фестиваля яркое пространство с развлечениями и зоной отдыха.

T2 продолжает поддерживать крупные мероприятия и создавать условия для комфортного времяпровождения своих клиентов. 13-14 сентября на Даховской поляне в Майкопском районе Адыгеи пройдет XIV Фестиваль адыгейского сыра.

Масштабное событие традиционно соберет на одной площадке фермеров, представителей заводов и частных сыроварен, сыроделов и гостей из разных уголков России. В течение двух дней гости смогут посетить дегустации разных сортов сыра, тематические мастер-классы, праздничный концерт, выставки и ярмарку фермерских продуктов, а также подворья муниципалитетов Адыгеи и соседних регионов.

Для того чтобы гости праздника оставались на связи в течение всего фестиваля, T2 усилит покрытие на территории его проведения с помощью мобильной базовой станции. Это позволит абонентам компании комфортно пользоваться голосовой связью и устойчивым мобильным интернетом на площади более 110 гектаров.

Дополнительно оператор создаст для гостей фестиваля пространство для общения и отдыха. Оно будет включать деловую зону для консультаций, а также семейную — с активными играми для детей и комфортным пространством для их родителей. Гости площадки смогут отдохнуть, сыграть в дженгу и гигантский твистер, а также поучаствовать в перетягивании каната.

Участие T2 в XIV Фестивале адыгейского сыра — продолжение стратегического сотрудничества компании с Республикой Адыгея. В марте 2025 года оператор заключил с правительством республики долгосрочное соглашение по цифровизации региона: в рамках него стороны совместно работают над развитием телеком-инфраструктуры и цифровых сервисов в регионе, а также повышением качества жизни населения.

Елена Яковлева, директор краснодарского филиала T2: «Для T2 важно поддерживать мероприятия, которые играют ключевую роль в сохранении культурных и исторических традиций Адыгеи. Партнерство с фестивалем органично дополняет этот курс. Масштабное событие ежегодно собирает в одном месте тысячи посетителей, и наша задача — создать для них комфортные условия, чтобы гости могли оставаться на связи и делиться впечатлениями онлайн на протяжении всего праздника. При этом T2 выходит за рамки телекома: на фестивале мы создадим комфортную бренд-зону, в которой все желающие смогут отдохнуть в компании семьи и друзей».

Заурбек Шу, Заместитель Председателя Кабинета Министров Республики Адыгея — Министр цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея:

«Фестиваль адыгейского сыра — значимое событие для региона, которое объединяет жителей и гостей республики вокруг культурных и гастрономических традиций. Мы высоко ценим партнерство с T2, которое позволяет обеспечить стабильную связь и цифровую инфраструктуру даже в удаленных частях республики, где рельеф и природные условия ограничивают доступ к мобильным сетям. Совместная работа с компанией демонстрирует, как современные телекоммуникационные решения поддерживают организацию масштабных мероприятий, создают комфортные условия для гостей и способствуют дальнейшему развитию туристической и культурной сферы Адыгеи».

