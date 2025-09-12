Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Т2 обеспечит связью XIV Фестиваль адыгейского сыра

Т2 поддержала XIV Фестиваль адыгейского сыра. Оператор установит мобильную базовую станцию для увеличения пропускной способности сети, что обеспечит посетителей мероприятия стабильным мобильным интернетом и голосовой связью. Кроме того, Т2 подготовила для гостей фестиваля яркое пространство с развлечениями и зоной отдыха.

Фото: пресс-служба Т2

Фото: пресс-служба Т2

T2 продолжает поддерживать крупные мероприятия и создавать условия для комфортного времяпровождения своих клиентов. 13-14 сентября на Даховской поляне в Майкопском районе Адыгеи пройдет XIV Фестиваль адыгейского сыра.

Масштабное событие традиционно соберет на одной площадке фермеров, представителей заводов и частных сыроварен, сыроделов и гостей из разных уголков России. В течение двух дней гости смогут посетить дегустации разных сортов сыра, тематические мастер-классы, праздничный концерт, выставки и ярмарку фермерских продуктов, а также подворья муниципалитетов Адыгеи и соседних регионов.

Для того чтобы гости праздника оставались на связи в течение всего фестиваля, T2 усилит покрытие на территории его проведения с помощью мобильной базовой станции. Это позволит абонентам компании комфортно пользоваться голосовой связью и устойчивым мобильным интернетом на площади более 110 гектаров.

Дополнительно оператор создаст для гостей фестиваля пространство для общения и отдыха. Оно будет включать деловую зону для консультаций, а также семейную — с активными играми для детей и комфортным пространством для их родителей. Гости площадки смогут отдохнуть, сыграть в дженгу и гигантский твистер, а также поучаствовать в перетягивании каната.

Участие T2 в XIV Фестивале адыгейского сыра — продолжение стратегического сотрудничества компании с Республикой Адыгея. В марте 2025 года оператор заключил с правительством республики долгосрочное соглашение по цифровизации региона: в рамках него стороны совместно работают над развитием телеком-инфраструктуры и цифровых сервисов в регионе, а также повышением качества жизни населения.

Елена Яковлева, директор краснодарского филиала T2: «Для T2 важно поддерживать мероприятия, которые играют ключевую роль в сохранении культурных и исторических традиций Адыгеи. Партнерство с фестивалем органично дополняет этот курс. Масштабное событие ежегодно собирает в одном месте тысячи посетителей, и наша задача — создать для них комфортные условия, чтобы гости могли оставаться на связи и делиться впечатлениями онлайн на протяжении всего праздника. При этом T2 выходит за рамки телекома: на фестивале мы создадим комфортную бренд-зону, в которой все желающие смогут отдохнуть в компании семьи и друзей».

Заурбек Шу, Заместитель Председателя Кабинета Министров Республики Адыгея — Министр цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея:

«Фестиваль адыгейского сыра — значимое событие для региона, которое объединяет жителей и гостей республики вокруг культурных и гастрономических традиций. Мы высоко ценим партнерство с T2, которое позволяет обеспечить стабильную связь и цифровую инфраструктуру даже в удаленных частях республики, где рельеф и природные условия ограничивают доступ к мобильным сетям. Совместная работа с компанией демонстрирует, как современные телекоммуникационные решения поддерживают организацию масштабных мероприятий, создают комфортные условия для гостей и способствуют дальнейшему развитию туристической и культурной сферы Адыгеи».

ООО «Т2 МОБАЙЛ», г. Краснодар, ул. им. Пушкина, Д. 38, ОГРН:1137746610088

Реклама. 12+

Новости компаний Все