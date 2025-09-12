В Ейске утверждены предметы охраны для трех памятников архитектуры

В Ейске определили предметы охраны для трех объектов культурного наследия регионального значения: дома купца Федора Лопаты, Николая Манесси и Герасима Хохлова. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Вице-губернатор Краснодарского края Роман Лузинов отметил, что предметы охраны включают дошедшие до наших дней характеристики зданий, которые не подлежат изменению при любых работах. На сегодняшний день утверждены предметы охраны более 1060 объектов культурного наследия в регионе.

Дом Федора Лопаты, построенный в 1881 году в традиционной кирпичной архитектуре, изначально служил жилым помещением самого купца. Позднее здесь размещались квартиры, контора завода восковых свечей, местное отделение Чрезвычайной комиссии, во время войны — госпиталь. С 1946 года здание использует ейский санаторий.

Дом Николая Манесси, построенный в 1880-е годы в стиле эклектики, сначала был и жильем, и торговой лавкой. После муниципализации в 1920-е годы стал многоквартирным домом и сохраняет эту функцию по настоящее время.

Дом Герасима Хохлова, построенный в 1906–1910 годах в стиле модерн как доходный, ранее размещал типографию Г.Л. Тохова «Печатное искусство». Сегодня часть помещений используется для полиграфического производства, часть — для торговли.

В краевом управлении государственной охраны объектов культурного наследия подчеркнули, что системная работа по утверждению предметов охраны важна для сохранения исторических черт городов и станиц Кубани.

Анна Гречко