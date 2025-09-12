Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Сергей Савинов возглавит лизинговый холдинг «ФЛИТ»

Фото: ООО «ФЛИТ»

ООО «ФЛИТ», российский лизинговый операционный Холдинг, входящий в группу «Инсайт Лизинг», сообщает о назначении Сергея Савинова на должность генерального директора ФЛИТ. Кадровое решение сопровождается сделкой по входу топ-менеджера в капитал компании, что подчеркивает долгосрочный характер партнерства и свидетельствует о переходе к новой стратегии роста бизнеса.

«Глубокие знания в секторе лизинга и успешный опыт Сергея по достижению высоких темпов роста бизнеса на высококонкурентном рынке соответствует целям Группы компаний Флит. Включение Сергея в состав участников Холдинга отвечает лучшим практикам корпоративного управления и помогает сблизить цели менеджмента и акционеров. Мы рады приветствовать Сергея в статусе топ-менеджера и партнера Группы»,— заявил Михаил Гонопольский, генеральный директор Группы «Инсайт Лизинг».

«Вхождение в капитал — это не просто инвестиция, а акт доверия к акционерам и команде. Мы уверены, что вместе реализуем наши амбициозные цели: значительный рост рыночной доли Группы компаний ФЛИТ и повышение операционной эффективности за счет расширения продуктовой линейки и внедрения цифровых решений. Стратегия основана на усилении команды, и именно синергия — главный фактор будущих успехов»,— прокомментировал свое назначение Сергей Савинов.

