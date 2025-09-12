«Регион быстро вернет статус делового центра юга России»

Росавиация объявила о возобновлении работы аэропорта Краснодара, не принимавшего самолеты с конца февраля 2022 года. Первый рейс запланирован на 17 сентября — его выполнит из Москвы авиакомпания «Аэрофлот». Председатель Краснодарского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Игорь Московцев считает, что возобновление авиасообщения оживит деловую активность в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Московцев

Фото: предоставлено автором Игорь Московцев

Фото: предоставлено автором

«С точки зрения бизнеса открытие аэропорта Краснодара — это символ возвращения региона на карту страны как одного из центров деловых коммуникаций и деловой жизни. Предприниматели часто ездят в командировки в Москву и Санкт-Петербург, посещают выставки, деловые мероприятия. Логистика в эти города осуществлялась через Сочи, Ставрополь либо через Минводы. Это был длинный и не очень удобный путь. Бизнес же — это прежде всего время. Поэтому сокращение времени в пути имеет большое значение.

Краснодарский край в бархатный сезон в этом году стал самым привлекательным туристическим направлением в стране. Чем больше людей к нам приедет — тем лучше для экономики региона. Насколько я помню, потенциал аэропорта Краснодара до его закрытия в феврале 2022 года составлял 5 млн пассажиров в год. Значительная часть этого потока — как раз бизнес-сегмент. Я убежден, что достаточно быстро этот трафик восстановится, потому что спрос колоссальный. Многие мои знакомые уже начали искать авиабилеты в Краснодар. Тот же эффект был и после открытия аэропорта в Геленджике. Туристический поток на черноморское побережье сразу начал расти.

Открытие аэропорта Краснодара — ключевой драйвер развития Кубани в 2025–2026 годах. Регион быстро вернет статус делового и туристического центра юга России. Однозначно в крае увеличится количество различных межотраслевых выставок, инвестиционных форумов, технологических конференций, семинаров и других деловых и культурных мероприятий. Все эти мероприятия можно не только возобновить, но и усилить — по туризму, пищевой переработке, санаторно-курортному кластеру.

Как участник таких мероприятий могу сказать: очень важно, чтобы местом их проведения снова стал Краснодар. До закрытия аэропорта город являлся центром притяжения деловой активности».