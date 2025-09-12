Объем импорта кофе на Кубань увеличился в 3,7 раза

В Краснодарский край с начала 2025 года ввезли в 3,7 раза больше кофе, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

С 1 января по 27 августа на территорию региона ввезли 93,6 тыс. т кофе. Основными странами-экспортерами стали Армения, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Гватемала, Гондурас, Индия, Индонезия, Кения, Китай, Колумбия, ОАЭ, Перу, Турция, Уганда и Эфиопия.

Как сообщили в Россельхознадзоре, также увеличился объем импорта орехов. Всего с начала года ввезли 38,7 тыс. т орехов, что на 55% больше, чем в аналогичный период 2024 года. Товар поставляли Абхазия, Бенин, Вьетнам, Гана, Индия, Индонезия, Камерун, Нигерия, ОАЭ, Турция и Южная Африка.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что с начала года объем импорта винограда в Краснодарский край увеличился на 2,8%. Импорт апельсинов в регион также вырос на 1,5%.

Алина Зорина