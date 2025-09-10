Импорт винограда в Краснодарский край увеличился на 2,8%

С начала года объем импорта винограда в Краснодарский край увеличился на 2,8%. Об этом рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Объем импорта винограда с начала года составил 66 тыс. т. Основными странами-экспортерами являются Индия, Турция, Туркмения, Узбекистан и Египет.

Импорт апельсинов в Краснодарский край также увеличился на 1,5%. Всего с начала года в регион завезли 287,8 тыс. т. Цитрусовые поставляли из Египта, Абхазии, Израиля, Сирии, Ирана и Турции.

По данным управления Россельхознадзора, ввоз импортной вишни в регион с начала 2025 года не осуществлялся.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что с начала 2025 года объем импорта свежих груш в Краснодарский край в сравнении с 2024 годом снизился на 26,3%. Мандаринов ввезли 212,6 тыс. т, это на 31,6% меньше, чем в прошлом году.

Алина Зорина