Просрочка по ипотеке на вторичном рынке Кубани достигла 8,7 млрд рублей

По состоянию на 1 августа текущего года просроченная задолженность жителей Краснодарского края по ипотечным кредитам на вторичном рынке недвижимости составила 8,68 млрд руб. С начала 2025 года показатель увеличился на 82%, сообщают аналитики коллекторское агентства «Долговой консультант».

Общий портфель задолженности по ипотечным кредитам на вторичном рынке недвижимости Краснодарского края составляет на 1 августа текущего года 659,9 млрд руб. Доля просроченной задолженности — свыше трех месяцев — составляет в этом объеме 1,32%.

В целом по Южному федеральному округу с начала текущего года по 1 августа рост показателя просрочки по ипотеке на вторичном рынке составил 68%. Свыше трех месяцев жители ЮФО задолжали банкам по жилищным кредитам 15,8 млрд руб. Это 1,11% от общего объема ипотечной задолженности во вторичке (1,4 трлн руб.).

В Ростовской области объем просроченной задолженности по ипотеке на вторичном рынке составил на 1 августа 2025 года 3,55 млрд руб. (рост с начала года — 46%), в Адыгее — 547 млн руб. (+66%), в Крыму — 403 млн руб. (+69%), в Севастополе — 138 млн руб. (+23%).

В России объем просроченной ипотечной задолженности на покупку готового жилья в превысил 146 млрд руб. С начала 2025 года он вырос в 1,7 раза, что выше темпов за весь 2024 год. За 2024 год объем неплатежей вырос на 31,7 млрд руб. (+54,9%).

Как отмечает директор коллекторского агентства «Долговой Консультант» Денис Аксенов, ситуация с ростом просрочки по ипотеке усугубляется тем, что спрос на рынке вторичной недвижимости очень слаб, поэтому невозможно быстро найти покупателя на залоговую квартиру. По его мнению, до тех пор, пока не оживится рынок вторичного жилья, просроченная задолженность по ипотеке продолжит расти.

«Ипотечные заемщики считаются самыми дисциплинированными по сравнению с другими кредитными продуктами, однако некоторые отрасли нашей экономики столкнулись с падением спроса на свои продукты и услуги, и это, в свою очередь, сказывается на сотрудниках, у которых есть ипотека, но отсутствует запас финансовой прочности. В такой ситуации месячного дохода на платежи по кредиту начинает не хватать»,— резюмирует эксперт.

Как ранее писал «Review. Ъ-Кубань», рост просроченной задолженности в ипотеке в Краснодарском крае с января по май составил 122%, показатель достигал 8,8 млрд руб. Столь резкое ускорение роста показателя просроченной задолженности в этом году эксперты связывали с тем, что заемщики не справляются с кредитной нагрузкой в нынешних экономических условиях. Аналитики считают, что сегодня выгоднее арендовать квартиру, чем покупать ее в кредит на невыгодных условиях. В то же время для банков ситуация с просрочкой по ипотеке — не критичная.

Дмитрий Михеенко