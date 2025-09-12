Краснодарские риелторы и рантье не ожидают роста аренды жилья возле аэропорта

Риелторы Краснодара и арендодатели, сдающие в наем квартиры, не ожидают существенного роста рынка аренды жилья в районе аэропорта в связи с открытием воздушной гавани после 3,5-летнего перерыва. Об этом они рассказали «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Жительница кубанской столицы Елена, которая занимается сдачей в краткосрочный найм жилья в районе краснодарского аэропорта, на условиях анонимности рассказала изданию, что возобновление работы воздушной гавани несколько, но несущественно оживит этот рынок в данном конкретном районе.

«Есть сегмент арендаторов, которых мы получаем именно благодаря аэропорту. В основном, это те, кто направляется в города и районы края и прилетает в Краснодар самолетом. Например, человек путешествует в Новороссийск. Если у него достаточно большой период ожидания до поезда, или борт прилетает поздно ночью, ему очень удобно снять квартиру посуточно и отдохнуть это время. Это выходит дешевле, чем в гостинице. В этом смысле поток клиентов у нас немного вырастет, но не существенно, потому что все-таки это не главный наш клиент. Основными нашими клиентами были работники, которые приезжали в Краснодар для выполнения каких-то краткосрочных заказов или на краткосрочные работы. Но их поток в последнее время заметно сократился. Что касается цен на аренду, нет, абсолютно точно мы не сможем их поднять», – рассказывает она.

Такого же мнения придерживается и руководитель отдела аренды ЖИЦ КАЯН Алексей Еременко.

«У нас и так в Краснодаре максимально высокие ставки аренды, а зарплаты у людей небольшие. Вряд ли открытие аэропорта что-то изменит даже в этом районе. Ну, может, количество выставленных объектов сократится. Ценник может упасть только, если там будет очень мало предложений при большом спросе. Но рынок у нас очень сильно переполнен. В августе у нас было в базе 7 тыс. несданных квартир. Жилья понастроили много, и все хотят сдать. Поэтому сейчас никаких предпосылок для роста цены нет», – говорит он.

Аэропорт Краснодара с конца февраля 2022 года в связи с началом СВО приостановил прием самолеты в целях безопасности. В четверг Росавиация объявила о возобновлении работы воздушной гавани. Первый рейс авиагавань Краснодара должна принять уже 17 сентября. Это будет борт из Москвы. Его выполнит авиакомпания «Аэрофлот».

Михаил Волкодав