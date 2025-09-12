Более 65% участников ДЭГ проголосовали на выборах свердловского губернатора

Свыше 65% избирателей от общего числа зарегистрированных в системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) поддержали одного из пяти кандидатов в губернаторы Свердловской области за шесть часов выдачи бюллетеней, следует из информации на портале наблюдения за ДЭГ. На момент публикации 168 250 свердловчан поддержали претендентов онлайн, 167 650 электронных бюллетеней избирком принял.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным Министерства цифрового развития РФ, Свердловская область заняла первое место среди российских регионов по числу заявлений об участии в ДЭГ на выборах в 2025 году — 259 604. Среднему Уралу уступила Ростовская область (258,1 тыс.), Чувашия (198,7 тыс.) и Пермский край (174,9 тыс.).

Голосование на досрочных выборах губернатора началось в 8:00. Для желающих поддержать кандидатов очно избирком открыл 2 431 постоянных и 36 временных избирательных участков и изготовил 3 млн бумажных бюллетеней. Проголосовать за претендентов в главы Среднего Урала смогут 3 317 153 жителей региона в течение трех дней — 12, 13 и 14 сентября — с 8:00 до 20:00.

О намерении возглавить Свердловскую область заявили врио губернатора Денис Паслер (выдвинут от «Единой России»), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), вице-спикер регионального заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), депутаты регионального парламента Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди»). Пост главы Свердловской области стал вакантным в связи с отставкой Евгения Куйвашева по собственному желанию. С марта регионом руководит бывший губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Василий Алексеев