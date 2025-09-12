Авиакомпания S7 Airlines открыла продажу билетов в Краснодар

Авиакомпания S7 Airlines возобновит регулярные полеты в Краснодар из Москвы и Новосибирска с 26 октября. Перевозчик уже открыл продажу билетов на новые маршруты, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Из столицы самолеты будут летать по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Вылет из Домодедово запланирован на 11:30, прибытие в краснодарский аэропорт — в 15:25. Продолжительность полета составит почти четыре часа.

Из Новосибирска рейсы будут выполняться ежедневно, за исключением пятницы. В зависимости от дня недели самолеты будут вылетать из Толмачево в 10:50 и 14:05, приземляясь в Краснодаре в 12:10 и 15:25 по местному времени.

Как отметили в авиакомпании, расписание составлено с учетом удобных стыковок в московском и новосибирском аэропортах с рейсами в города Сибири и Дальнего Востока. Жители Норильска, Нового Уренгоя и Томска смогут добираться в Краснодар через Домодедово, а пассажирам из Владивостока, Хабаровска и Иркутска будет удобнее лететь через Толмачево.

Первый рейс в Краснодар после возобновления работы местного аэропорта выполнит «Аэрофлот» 17 сентября.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что авиаперевозчик NordStar планирует приступить к выполнению полетов в Краснодар с октября 2025 года. Точные маршруты находятся в разработке.

Алина Зорина