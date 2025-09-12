В станице Ленинградской возведут памятник участникам СВО

В станице Ленинградской, расположенной на территории Краснодарского края, строят мемориал, посвященный участникам специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Главным элементом мемориала станет 9-метровая Стела Памяти. Монумент украсят фигуры журавлей. Прилегающую территорию благоустроят — высадят деревья, цветы и кустарники. Работы планируют завершить до конца 2025 года.

Как сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, проект победил в региональном конкурсе «Инициативное бюджетирование», который проходит в крае шестой год подряд. В этом году отобрали 164 проекта, на их реализацию направлено 1 млрд руб. Средства пошли на создание детских и спортивных площадок, парков и зон отдыха.

Елизавета Ершова