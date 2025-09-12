Reuters: четвертый танкер с «Арктик СПГ-2» пришел в Китай

Терминал в Китае Бэйхай LNG принял танкер Buran. Это четвертое судно, которое перевозит в страну сжиженный природный газ (СПГ) с подсанкционного проекта «Арктик СПГ 2», пишет Reuters со ссылкой на LSEG.

По данным агентства, газовоз находится в порту Тишань в регионе Гуанси на юге Китая. В конце августа в терминал Бейхай партию СПГ доставлял танкер Artic Mulan. Это была первая поставка с «Арктик СПГ 2» с момента запуска завода в 2023 году.

«Арктик СПГ 2» — крупномасштабный проект российской компании НОВАТЭК по добыче природного газа и производству сжиженного природного газа (СПГ). Завод ведет добычу на месторождении Утреннее, на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).

Первая очередь «Арктик СПГ 2» с годовой мощностью 6,6 млн т была запущена в декабре 2023 года, но из-за санкций США ни одну партию СПГ продать не удалось. В октябре 2024 года было принято решение о приостановке полномасштабной выработки сырья.

В июне впервые за несколько месяцев вблизи «Арктик СПГ 2» заметили танкер. К концу месяца завод нарастил объемы добычи газа до рекордных показателей.

О попытках «Газпрома» найти покупателей СПГ в Азии — в материале «Ъ» «Разгрузку осилит идущий».