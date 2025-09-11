Аэропорт Краснодара возобновил работу

Краснодарский аэропорт с 09:00 мск 11 сентября открыт для обслуживания рейсов, сообщила пресс-служба Минтранса. Аэропорт был закрыт после начала СВО в феврале 2022 года.

Безопасность полетов проработала межведомственная рабочая группа, сформированная на базе Росавиации, рассказали в ведомстве.

К приему рейсов готовы оба терминала аэропорта, аэродром и спецтехника, утверждают в министерстве. Также там сообщили, что сохранили кадровый потенциал воздушной гавани.«В аэропорту укомплектован штат сотрудников. Все они обладают необходимыми навыками, благодаря регулярным тренировкам, обучениям и стажировкам в работающем аэропорту Сочи»,— сообщили в министерстве.