Главу «Аэродинамики», обслуживающей аэропорт Краснодара, внесли в базу «Миротворца»

Генеральный директор компании «Аэродинамика» (управляет аэропортами Краснодара, Сочи и Анапы) Алексей Старостин внесен в украинскую базу «Миротворец». Его персональные данные опубликованы на сайте проекта, обратило внимание РИА «Новости».

Фото: пресс-служба аэропорта Краснодара

Господина Старостина на сайте обвиняют в поддержке действий ВС РФ на территории Украины, а также в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины».

«Аэродинамика» является одним из крупнейших аэропортовых холдингов России. Накануне Минтранс РФ сообщил о возобновлении работы аэропорта Краснодара, закрытого с февраля 2022 года по соображениям безопасности. С 11 сентября он вновь принимает рейсы, а первый регулярный перелет в Краснодар «Аэрофлот» выполнит 17 сентября.

Сайт «Миротворец» известен публикацией персональных данных граждан, которых его авторы называют «врагами Украины». В разные годы там размещались сведения о журналистах, получавших аккредитацию в ДНР и ЛНР, а также об общественных деятелях и политиках.

Вячеслав Рыжков