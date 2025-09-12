Жителя Феодосии осудили на 17 лет по делу о подготовке теракта

Севастопольский городской суд приговорил 59-летнего жителя Феодосии Николая Давыдченко к 17 годам лишения свободы по делу о государственной измене и изготовлении взрывного устройства. Ему также назначен штраф в размере 600 тыс. руб. и год ограничения свободы, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в 2022 году обвиняемый Давыдченко установил контакт с представителем СБУ и согласился на конфиденциальное сотрудничество. В 2023–2024 годах он получил из тайников на кладбище в Джанкойском районе взрывчатые вещества и электродетонатор, после чего изготовил у себя в гараже в Феодосии самодельное взрывное устройство. В июле 2024 года по указанию украинской спецслужбы он разместил его у автодороги Ялта — Севастополь.

Сотрудники ФСБ изъяли взрывное устройство и задержали Николая Давыдченко. Суд признал его виновным по статьям о государственной измене, незаконном хранении и перевозке взрывчатых веществ и их изготовлении. Автомобиль и телефоны, использовавшиеся в преступной деятельности, конфискованы.

Вячеслав Рыжков