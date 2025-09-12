В Краснодарском крае проезд в общественном транспорте с картой «Мир» «Кубань Кредит» стал дешевле на 8 рублей

Банк «Кубань Кредит» сообщает, что для держателей карт «Мир» каждая поездка в общественном транспорте Краснодарского края* с бесконтактной оплатой через приложение Mir Pay стала дешевле на 8 рублей.

Фото: freepik.com

С 1 сентября по 31 декабря 2025 года жители и гости региона могут экономить на каждой поездке в автобусе, трамвае или троллейбусе. Для получения скидки достаточно оплачивать проезд картой «Мир» Банка «Кубань Кредит» с помощью смартфона. Акция распространяется на весь общественный транспорт Краснодарского края, как на муниципальные, так и на коммерческие маршруты. Чтобы экономить на проезде, держателям карт «Мир» Банка «Кубань Кредит» нужно сделать три простых шага:

Установите на смартфон приложение для бесконтактной оплаты Mir Pay (доступно в RuStore). Добавьте в приложение свою карту «Мир». Оплачивайте проезд с помощью смартфона в транспорте вместо наличных или карты. Скидка в размере 8 рублей будет автоматически применена к каждой успешной операции.

Важно, что для пенсионеров — держателей карты «Забота» — дополнительно сохраняется кешбэк в размере 5 рублей с каждой поездки в городском общественном транспорте.

Подробная информация об акции по ссылке, а также в Контакт-центре по телефонам *2518 (звонок с мобильного бесплатный) или 8 -800 555-25-18.

* Акция действует на территории всего Краснодарского края, за исключением города Сочи.

https://kk.bank/

