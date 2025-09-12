В Краснодарском крае проезд в общественном транспорте с картой «Мир» «Кубань Кредит» стал дешевле на 8 рублей
Банк «Кубань Кредит» сообщает, что для держателей карт «Мир» каждая поездка в общественном транспорте Краснодарского края* с бесконтактной оплатой через приложение Mir Pay стала дешевле на 8 рублей.
С 1 сентября по 31 декабря 2025 года жители и гости региона могут экономить на каждой поездке в автобусе, трамвае или троллейбусе. Для получения скидки достаточно оплачивать проезд картой «Мир» Банка «Кубань Кредит» с помощью смартфона. Акция распространяется на весь общественный транспорт Краснодарского края, как на муниципальные, так и на коммерческие маршруты. Чтобы экономить на проезде, держателям карт «Мир» Банка «Кубань Кредит» нужно сделать три простых шага:
- Установите на смартфон приложение для бесконтактной оплаты Mir Pay (доступно в RuStore).
- Добавьте в приложение свою карту «Мир».
- Оплачивайте проезд с помощью смартфона в транспорте вместо наличных или карты. Скидка в размере 8 рублей будет автоматически применена к каждой успешной операции.
Важно, что для пенсионеров — держателей карты «Забота» — дополнительно сохраняется кешбэк в размере 5 рублей с каждой поездки в городском общественном транспорте.
Подробная информация об акции по ссылке, а также в Контакт-центре по телефонам *2518 (звонок с мобильного бесплатный) или 8 -800 555-25-18.
* Акция действует на территории всего Краснодарского края, за исключением города Сочи.
https://kk.bank/
КБ «Кубань Кредит» ООО 350000 г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, д. №46/ул. Красноармейская, д. №32, ОРГН 1022300003703
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №2518 Банка России от 3 июля 2012 года
Реклама. 6+