Кубань заняла 4 место в топе регионов РФ по спросу на оборудование для майнинга

Краснодарский край занял четвертое место в России по объему закупок оборудования для промышленного майнинга, обеспечив 3,9% сделок и почти половину спроса в Южном федеральном округе. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на данные «ТендерПро».

Лидерами по стране стали Москва и Подмосковье с долей 21,9%, далее следуют Иркутская область (6,7%) и Санкт-Петербург с Ленинградской областью (4,7%). Ростовская область, остававшаяся в числе ключевых игроков на юге, сохранила 23,4% закупок в округе, но вышла из федерального топа.

По данным аналитиков, спрос на оборудование для майнинга на юге за восемь месяцев 2025 года сократился на 19,3%. «После легализации промышленного майнинга в прошлом году мы фиксировали резкий рост интереса к оборудованию, но с начала этого года рынок постепенно охлаждается», — отметила директор по развитию цифровых продуктов «ТендерПро» Ольга Горчицына.

Закон о легализации майнинга президент Владимир Путин подписал в августе 2024 года. Документ, впервые представленный в 2022 году, прошел через три чтения в Госдуме за шесть дней после июльского заявления главы государства о необходимости регулирования отрасли.

Вячеслав Рыжков