В Сочи полицейского приговорили к девяти годам лишения свободы за взятку

Центральный районный суд Сочи вынес обвинительный приговор в отношении старшего участкового уполномоченного полиции, признав его виновным в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Как установил суд, в июле 2024 года сотрудник полиции, занимавший должность старшего участкового уполномоченного отдела полиции Центрального района, получил от индивидуального предпринимателя 180 тыс. руб. за непринятие мер в случае выявления нарушений законодательства в ходе его деятельности. Деньги он получил лично.

Фигурант вину не признал, однако суд согласился с доводами гособвинения и назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он лишен права занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение девяти лет.

Кроме того, фигурант утратил специальное звание «подполковник полиции» и обязан выплатить штраф в размере 900 тыс. руб., что составляет пятикратную сумму взятки.

Анна Гречко