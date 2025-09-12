Дешевле всего на Кубани отдых в бархатный сезон будет стоить в Туапсе

Геосервис «2ГИС» проанализировал стоимость отдыха на курортах Краснодарского края в бархатный сезон. Самым доступным направлением оказался Туапсе, где средний дневной бюджет составил 5,6 тыс. руб. Здесь минимальные цены зафиксированы по всем категориям: проживание — от 2,9 тыс. руб. за сутки, питание — около 2 тыс. руб. за два посещения кафе и ресторанов, развлечения — 700 руб.

Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

На втором месте по доступности оказался Краснодар со средними затратами 6,5 тыс. руб. в день, на третьем — Анапа, где день отдыха обходится в 8,4 тыс. руб. В последнем случае главным фактором удорожания выступает стоимость гостиниц, заметно выше, чем в краевой столице, что объясняется близостью к морю и высоким спросом.

Дороже всего отдых обойдется на федеральной территории Сириус, где стоимость курортного дня оценивается в 12 тыс. руб. Высокие цены на проживание (в среднем 7,3 тыс. руб.) и питание (3,1 тыс. руб.) формируют основную часть расходов. В Сочи туристический день стоит 8,8 тыс. руб., в Геленджике — 8,7 тыс. руб. По данным сервиса, на этих направлениях заметно выше стоимость размещения и развлечений.

Исследование охватило популярные туристические локации региона. В расчет брались цены на проживание в гостиницах, двухразовое питание в заведениях общепита и одно развлечение в день — от посещения аквапарка до дельфинария.

Вячеслав Рыжков