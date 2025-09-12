На Кубани в августе выдали автокредитов на 8 млрд рублей

Объединенное кредитное бюро зафиксировало рост автокредитования в августе 2025 года. За месяц банки выдали 119,5 тыс. кредитов на покупку автомобилей на общую сумму 174,4 млрд руб. Средний чек составил 1,46 млн руб., средний срок займа — 66 месяцев. По сравнению с июлем объемы выросли на 10%, количество сделок — на 8%. В годовом выражении рынок сократился: количество кредитов снизилось на 17%, объемы — на 18%.

С января по август 2025 года было оформлено 730,8 тыс. автокредитов на 970,97 млрд руб., что на 32 и 39% соответственно меньше, чем годом ранее. Доля кредитов на новые автомобили в августе составила 70% по количеству и 73% по объему. Средний заем на новую машину составил 1,55 млн руб. сроком на 62 месяца. Для автомобилей с пробегом средняя сумма кредита достигла 1,34 млн руб. при сроке 78 месяцев.

Полная стоимость кредита снизилась до 17,02% против 17,82% месяцем ранее. Для новых машин показатель составил 13,83%, для автомобилей с пробегом — 26,41%.

Лидерами по объемам выдач в августе стали Москва (15,23 млрд руб.), Московская область (14,2 млрд руб.), Санкт-Петербург (10,45 млрд руб.), Татарстан (8,89 млрд руб.) и Краснодарский край (8,04 млрд руб.). Самые крупные займы оформляли жители Чукотки — в среднем 1,97 млн руб., Москвы — 1,87 млн руб. и Ингушетии — 1,77 млн руб. Максимальные сроки кредитования зафиксированы в Тыве — 89 месяцев, минимальные в Ивановской области и Еврейской автономии — 59 месяцев.

Вячеслав Рыжков