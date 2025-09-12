Спрос на краткосрочную аренду жилья в Сочи в конце лета снизился на 29%

В августе 2025 года в Сочи специалисты выявили сокращение спроса на краткосрочную аренду жилья на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал «Ъ-Сочи» руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов. В сегменте долгосрочной аренды спад составил 21%.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По его словам, снижение интереса к посуточной аренде связано с негативным медиа-эффектом из-за загрязнения акватории Черного моря и высокими ставками, которые растут третий год подряд. Для долгосрочной аренды дополнительным фактором стало сворачивание практики удаленной работы и снижение доступности интернета, что наложило бытовые ограничения для арендаторов.

При этом средняя стоимость посуточной аренды в Сочи за летние месяцы выросла на 32% и составила 6,9 тыс. руб. в сутки — один из самых высоких показателей роста среди городов Краснодарского края. По данным на август, этот показатель оказался на 5% выше прошлогоднего уровня и на 41% больше январских значений. Для сравнения, в Краснодаре суточная ставка достигла 3,3 тыс. руб. (+9% за год), а в среднем по краю — 5,9 тыс. руб.

Рост цен коснулся и долгосрочной аренды. В августе 2025 года средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Сочи составила 56,3 тыс. руб., что на 2% выше прошлогоднего уровня и на 31% — январского. За лето ставки в этом сегменте увеличились на 11%.

Предложение на рынке, напротив, расширилось. В разделе долгосрочной аренды на «Циан» в августе доступно 1,3 тыс. вариантов — на 27% больше, чем годом ранее. В сегменте краткосрочной аренды размещено 34 тыс. объявлений, что на 54% превышает показатели конца августа 2024 года.

«Ъ-Сочи» писал, что Красная Поляна показала рекордные результаты по спросу на аренду курортной недвижимости среди горных регионов России, превысив показатели Терскола в 38,6 раза, Шерегеша — в 18 раз, Архыза — в 11 раз. Число желающих арендовать жилье в горах Соич превышает 4,4 тыс. человек.

Мария Удовик