Авиакомпания NordStar возобновит полеты в Краснодар

Авиаперевозчик NordStar планирует приступить к выполнению полетов в Краснодар с октября 2025 года. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службе авиакомпании.

«Точные маршруты находятся в проработке и будут озвучены в ближайшее время»,— говорится в сообщении.

В четверг, 11 сентября, стало известно о возобновлении работы аэропорта Краснодара. Первый рейс будет выполнен из Москвы 17 сентября авиакомпанией «Аэрофлот».

О возобновлении полетов в Краснодар также заявили в авиакомпании «Победа» (с 19 сентября) и S7 Airlines (дата не определена). Авиаперевозчик Azur air намерен рассмотреть возможности для выполнения полетов гражданских судов в Краснодар.

Аэропорт краевой столицы не принимал самолеты более 3,5 лет в целях соблюдения безопасности. Все это время воздушная гавань поддерживала готовность к возобновлению работы. Штат сотрудников полностью укомплектован.

По данным пресс-службы Росавиации, полеты могут выполняться ежедневно с 09:00 до 19:00 мск. Интенсивность составляет не более пяти взлетно-посадочных операций в час.

Алина Зорина