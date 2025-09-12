В Сочи открылись 243 избирательных участка для выборов губернатора

В Сочи открылись 243 избирательных участка для голосования за губернатора Краснодарского края и депутатов Городского Собрания. Адреса участков можно уточнить на сайте Центризбиркома, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

За процедурой голосования наблюдают 1,8 тыс. представителей от политических партий и зарегистрированных кандидатов.

197 участков приспособлены для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Для их поддержки организовано дежурство добровольцев. До 14:00 14 сентября на участке можно подать заявку на голосование дома по состоянию здоровья.

Для людей с ограниченными возможностями будут работать волонтеры. Избиратели с инвалидностью смогут голосовать на дому, а также предусмотрены меры безопасности на случай экстренных ситуаций.

Выборы губернатора Краснодарского края и депутатов Городского Собрания пройдут в Сочи с 12 по 14 сентября. Участки работают с 8:00 до 20:00. Общее число избирателей в городе составляет около 400 тыс. человек. Для них работают пять территориально-избирательных комиссий, основная из которых — ТИК Приморская.

В дни голосования на участках во всех районах города будут проходить концертные программы местных артистов.

Мария Удовик