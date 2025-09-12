На Кубани и в Крыму очистили более 1,2 тысячи километров берега
С начала проведения работ по ликвидации ЧС после разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае, Республике Крым и Севастополе очистили более 1,2 тыс. км берега. Собрано 181,5 тыс. т загрязненного песка и грунта, примерно столько же вывезено на утилизацию. Об этом сообщает МЧС России.
Фото: Оперативный штаб Краснодарского края
В прибрежной зоне Анапы и Темрюкского района водолазы совершили 21,6 тыс. спусков на дно моря для сбора мазута. С помощью телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов обследовано 9,9 тыс. кв. м дна. Собрано около 22,2 тыс. мешков с нефтесодержащими отходами.
Всего в Краснодарском крае специалисты обследовали 325 км побережья. Определены 19 участков для сбора мазута, очищено 837 км. За время проведения работ собрано более 179,6 тыс. т замазученного грунта и песка.
В Республике Крым обследовано 500 км берега, очищено 259,5 км. Всего собрано около 908,4 т отходов.
На территории Севастополя изучено 165 км побережья. Собрано и вывезено на утилизацию более 850 т загрязненного песка и грунта.