На Кубани и в Крыму очистили более 1,2 тысячи километров берега

С начала проведения работ по ликвидации ЧС после разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае, Республике Крым и Севастополе очистили более 1,2 тыс. км берега. Собрано 181,5 тыс. т загрязненного песка и грунта, примерно столько же вывезено на утилизацию. Об этом сообщает МЧС России.

В прибрежной зоне Анапы и Темрюкского района водолазы совершили 21,6 тыс. спусков на дно моря для сбора мазута. С помощью телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов обследовано 9,9 тыс. кв. м дна. Собрано около 22,2 тыс. мешков с нефтесодержащими отходами.

Всего в Краснодарском крае специалисты обследовали 325 км побережья. Определены 19 участков для сбора мазута, очищено 837 км. За время проведения работ собрано более 179,6 тыс. т замазученного грунта и песка.

В Республике Крым обследовано 500 км берега, очищено 259,5 км. Всего собрано около 908,4 т отходов.

На территории Севастополя изучено 165 км побережья. Собрано и вывезено на утилизацию более 850 т загрязненного песка и грунта.

Алина Зорина