Аналитика ГК «Солар»: потребление сервисов информационной безопасности малым и средним бизнесом в России может удвоиться к 2030 году до 35–37 млрд рублей

Группа компаний «Солар» (дочерняя компания «Ростелекома», работающая в сфере информационной безопасности), ведущий российский архитектор комплексной кибербезопасности, оценивает, что объем потребления сервисов ИБ в сегменте малого и среднего бизнеса (МСП) в России может вырасти более чем в два раза — с текущих 15 млрд рублей в год до 35–37 млрд рублей к 2030 году на фоне роста цифровизации и актуальных киберугроз. Востребованность услуг информбезопасности среди представителей МСП подтверждают результаты опроса1 по оценке бюджетов и планов компаний на развитие информационной безопасности.

Фото: ПАО «Ростелеком»

Ключевые тренды потребления сервисов информбезопасности среди малого и среднего бизнеса:

82% российских предприятий малого и среднего бизнеса столкнулись с киберинцидентами в течение последнего года.

Компании в сегменте СМБ с выручкой до 15 млн рублей в год готовы тратить на ИБ в среднем около 5 000 рублей в месяц. Организации с годовой выручкой от 15 до 100 млн рублей могут тратить на ИБ порядка 25 тыс. рублей в месяц, с выручкой свыше 100 млн в год — около 200 тыс. рублей ежемесячно.

62% российских предприятий малого и среднего бизнеса предпочли бы приобретать ИБ-решения у одного подрядчика. Больше половины (56%) представителей МСП не готовы инвестировать в индивидуальные продукты в области ИБ ввиду их более высокой стоимости и предпочли бы готовые сервисы по подписке.

Николай Сивак, коммерческий директор ГК «Солар»: «Исследования, проведенные “Соларом”, говорят о том, что больше 80% малых и средних компаний регулярно сталкиваются с теми же типами киберугроз, что и крупные компании, но располагает куда меньшими ресурсами для защиты. Это представляет риск не только для самих представителей сегмента, но и для крупных организаций — нередко именно небольшие компании-подрядчики становится «уязвимым звеном» в атаках на более масштабных игроков».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок 1. Значения указаны в процентах (%)

Рисунок 1. Значения указаны в процентах (%)



Чаще всего — от нескольких раз в месяц и больше — малый и средний бизнес сталкивается с атаками ботов, фишингом, DDoS-атаками и фейковыми регистрациями. Последние также называются «спам-заявками» и чаще всего совершаются специальными спам-ботами по инициативе хактивистов или хакеров по заказу конкурентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок 2. Типы и частота киберугроз для представителей СМБ, значения указаны в процентах (%)

Рисунок 2. Типы и частота киберугроз для представителей СМБ, значения указаны в процентах (%)



С учетом профиля угроз наибольшим спросом в сегменте МСБ пользуются сервисы кибербезопасности по подписной модели. Среди востребованных направлений — защита веб-ресурсов и сетевая безопасность.

Сегодня на рынке по-прежнему ощущается дефицит решений, адаптированных под малые компании. При этом стоимость базовой защиты от DDoS-атак начинается от 1200 руб., а тариф включающего защиту от сайта от DDoS, предотвращение взлома и блокировку ботов — от 7800 руб. в месяц. Такие сервисы могут быть доступны для компаний с небольшим штатом и сетевой структурой — например, для розничных точек или компаний сферы услуг.

1 О методологии. Компания «Солар» регулярно проводит исследования с представителями разных сегментов бизнеса. Данные основаны на опросе представителей B2G, B2B и B2SM, которые выбирают или внедряют решения цифровой безопасности. Минимальная выборка — от 200 респондентов на каждый сегмент. В рамках исследований к B2SMB (малый и средний бизнес) сектору отнесены компании с объемом выручки <800 млн рублей в год или с <250 сотрудников

ПАО «Ростелеком»