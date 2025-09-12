Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 13–14 сентября
11 сентября в прокат вышел ряд фильмов, среди которых мелодрама Люка Бессона «Дракула» и драма по мотивам романа Льва Толстого «Семейное счастье». Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
Дракула
- Режиссер: Люк Бессон
- В ролях: Калеб Лэндри Джонс, Зои Блю, Кристоф Вальц, Матильда Де Анджелис, Хаймон Мария Буттингер, Йонас Макконен
- Жанр: ужасы, мелодрама / Великобритания, Франция / 129 мин.
- В прокате: с 11 сентября
Кинокритик Юлия Шагельман: «Одной из самых ярких экранизаций стал максимально близкий к тексту "Дракула" Фрэнсиса Форда Копполы (1992) с Гэри Олдманом в главной роли. Как раз из него Бессон настолько беззастенчиво тащит все, что не прибито (включая не только сюжетные повороты и визуальные решения, но и, например, внешний вид и манеры главного героя), что не знаешь, то ли возмущаться, то ли восхититься таким неприкрытым бесстыдством».
Подробнее о фильме в материале «Ъ» — «Коварный искусатель».
Сорвать куш в Сен-Тропе
- Режиссер: Эмин Арфуш
- В ролях: Элис Дюфур, Филипп Катрин, Юсеф Хаджди, Юн Бусиф, Брахим Булель, Фехди Бенджима
- Жанр: комедия / Франция / 88 мин.
- В прокате: с 11 сентября
Кинокритик Михаил Трофименков: «о фантазии режиссера исчерпывающе говорит то, как он снимает Сен-Тропе: скучно открыточные панорамы гавани с высоты полета дрона и такие же скучно "заводные" дискотеки. То ли Арфушу приплатил местный муниципалитет за скрытую рекламу города, то ли он искренне разевает рот от восторга, наподобие своих недалеких героев: "Какие телки! Какие яхты! Какое джакузи!"»
Подробнее о фильме в материале «Ъ» — «Беднякам закон не писан».
Семейное счастье
- Режиссер: Стася Толстая
- В ролях: Евгений Цыганов, Евгения Леонова, Юлия Снигирь, Ирина Розанова, Владислав Ценев, Мариэтта Цигаль-Полищук
- Жанр: драма / Россия / 81 мин.
- В прокате: с 11 сентября
Кинокритик Юлия Шагельман: «"Семейное счастье", снова поставленное Толстой по собственному сценарию, гораздо более зрелая работа, хотя и она порой грешит дурновкусием… Здесь режиссер резко меняет стилистику и тональность фильма — в ход идут неоновые вспышки и современные электронные ритмы, а великосветские балы с участниками в откровенных нарядах и смелом макияже больше похожи на современные вечеринки (этот прием последние годы так часто использовался постановщиками, что уже успел надоесть)».
Подробнее о фильме в материале «Ъ» — «Товарищи по семейному счастию».
Толерантность
- Режиссер: Андрей Грачев
- В ролях: Захар Прилепин, Сергей Чонишвили, Дмитрий Миллер, Егор Баринов, Илья Любимов, Александр Лыков
- Жанр: триллер / Россия / 163 мин.
- В прокате: с 11 сентября
Кинопрокатчик «Cinemaus Studio»: «Авторское предупреждение о том, что политика, которую проводят правительства многих стран Европы, в ближайшем будущем приведет к уничтожению культуры, религии, накопленных знаний и наследия. А отказ Европы от традиционных духовных ценностей приведет к ее разрушению и коллапсу европейских народов».
Нанкинский фотограф
- Режиссер: Шэнь Ао
- В ролях: Лю Хаожань, Нэйтан Бойд, Гао Е, Даити Харасима, Ван Чуаньцзюнь, Ван Сяо
- Жанр: военный, драма, история / Китай / 137 мин.
- В прокате: с 11 сентября
Кинопрокатчик «Централ Партнершип»: «1937 год. Чтобы спастись во время Нанкинской резни, почтальон Су Лючан выдает себя за сотрудника фотоателье. Однако он не только проявляет снимки для японцев, но и прячет в фотостудии группу китайских солдат и гражданских. А также пытается безопасно переправить беженцев и обнародовать доказательства военных преступлений японской армии».
Вниз
- Режиссер: Марюс Вайсберг
- В ролях: Егор Крид, Анфиса Черных, Игорь Миркурбанов, Юлия Мельникова, Степан Рюмкин
- Жанр: триллер, драма / Россия / 91 мин.
- В прокате: с 4 сентября
Кинокритик Михаил Трофименков: «Что самое удивительное для обитателя Петербурга — то, что уже во второй раз за полгода московские режиссеры представляют тусовочным символом нашего города ничтожный бар "Пурга". Разве что можно разглядеть в этом зашифрованное режиссерское послание: дескать, мы снимаем "пургу"».
Подробнее о фильме в материале «Ъ» — «Антисоциальный лифт».
Пятачок. Кровь и желуди
- Режиссер: Андреа М. Катинелла
- В ролях: Алекс Батлер, Лорен Стерк, Алина Десмонд, Шэйли Рейган, Джереми Виноградов, Валерий Данко
- Жанр: ужасы / Великобритания / 83 мин.
- В прокате: с 4 сентября
Кинопрокатчик «Кинологистика»: «Компания девушек приезжает в загородный дом, чтобы отпраздновать день рождения одной из них. Веселье прерывает появление на пороге хижины окровавленного человека, который твердит что-то о напавшем на него гигантском борове. Девушки тут же вспоминают легенду о свиноголовом монстре по прозвищу Пятачок, обитающем в местных лесах. Приехавший на вызов полицейский убеждает их, что это простое совпадение. Праздник продолжается, но вскоре чудовище выходит из леса, чтобы начать кровавую жатву».
Всеведущий читатель
- Режиссер: Ким Бен-у
- В ролях: Ан Хе-соп, Ли Мин-хо, Чхэ Су-бин, Щин Сын-хо, Нана, Ким Джи-су
- Жанр: боевик, фэнтези, приключения / Южная Корея / 117 мин.
- В прокате: с 4 сентября
Кинопрокатчик «Вольга»: «Офисный сотрудник Ким Док-ча внезапно обнаруживает, что мир становится таким же, как и в его любимом произведении о конце света, а он — единственный, кто успел его прочитать и знает финал».
Токсичный мститель
- Режиссер: Мэйкон Блэр
- В ролях: Кевин Бейкон, Элайджа Вуд, Питер Динклэйдж, Джейкоб Тремблей, Юлиан Костов, Джейн Леви
- Жанр: ужасы, боевик, комедия / США / 102 мин.
- В прокате: с 4 сентября
Кинопрокатчик «Наше Кино»: «Когда уборщик-неудачник Уинстон Гус падает в чан с токсичными отходами, он мутирует в героя нового типа: Токсичного мстителя. На глазах у обезумевшей толпы Токсик превращается из изгоя в спасителя. Он сражается с безжалостными корпоративными крысами и коррумпированными чиновниками, которые угрожают его сыну, друзьям и обществу. В мире, где свирепствуют жестокость и жадность, месть подается холодной… и с приправой из радиоактивных веществ».
Вес победы
- Режиссер: Шон Эллис
- В ролях: Орландо Блум, Катрина Балф, Джон Туртурро, Клэр Данн, Гари Бидл, Эд Кейр
- Жанр: триллер / Великобритания, США / 99 мин.
- В прокате: с 4 сентября
Кинопрокатчик «Парадиз»: «Бывший боксер возвращается на ринг, чтобы в последний раз побороться за титул, однако сперва он должен уложиться в весовую категорию. Запершись в номере в Лас-Вегасе, он приступает к нелегальной программе по снижению веса с новым тренером, но вскоре побочные эффекты дают о себе знать. Чем больше боксер худеет, тем сложнее ему отличить реальность от галлюцинаций».