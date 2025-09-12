Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Прокатная десятка

Что посмотреть в кино на выходных 13–14 сентября

11 сентября в прокат вышел ряд фильмов, среди которых мелодрама Люка Бессона «Дракула» и драма по мотивам романа Льва Толстого «Семейное счастье». Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».

Дракула
Сорвать куш в Сен-Тропе
Семейное счастье
Толерантность
Нанкинский фотограф
Вниз
Пятачок. Кровь и желуди
Всеведущий читатель
Токсичный мститель
Вес победы
Дракула (Dracula: A Love Tale, 2025)

Дракула

  • Режиссер: Люк Бессон
  • В ролях: Калеб Лэндри Джонс, Зои Блю, Кристоф Вальц, Матильда Де Анджелис, Хаймон Мария Буттингер, Йонас Макконен
  • Жанр: ужасы, мелодрама / Великобритания, Франция / 129 мин.
  • В прокате: с 11 сентября

Кинокритик Юлия Шагельман: «Одной из самых ярких экранизаций стал максимально близкий к тексту "Дракула" Фрэнсиса Форда Копполы (1992) с Гэри Олдманом в главной роли. Как раз из него Бессон настолько беззастенчиво тащит все, что не прибито (включая не только сюжетные повороты и визуальные решения, но и, например, внешний вид и манеры главного героя), что не знаешь, то ли возмущаться, то ли восхититься таким неприкрытым бесстыдством».

Подробнее о фильме в материале «Ъ» — «Коварный искусатель».

Сорвать куш в Сен-Тропе (Comme des riches, 2025)

Сорвать куш в Сен-Тропе

  • Режиссер: Эмин Арфуш
  • В ролях: Элис Дюфур, Филипп Катрин, Юсеф Хаджди, Юн Бусиф, Брахим Булель, Фехди Бенджима
  • Жанр: комедия / Франция / 88 мин.
  • В прокате: с 11 сентября

Кинокритик Михаил Трофименков: «о фантазии режиссера исчерпывающе говорит то, как он снимает Сен-Тропе: скучно открыточные панорамы гавани с высоты полета дрона и такие же скучно "заводные" дискотеки. То ли Арфушу приплатил местный муниципалитет за скрытую рекламу города, то ли он искренне разевает рот от восторга, наподобие своих недалеких героев: "Какие телки! Какие яхты! Какое джакузи!"»

Подробнее о фильме в материале «Ъ» — «Беднякам закон не писан».

Семейное счастье (2025)

Семейное счастье

  • Режиссер: Стася Толстая
  • В ролях: Евгений Цыганов, Евгения Леонова, Юлия Снигирь, Ирина Розанова, Владислав Ценев, Мариэтта Цигаль-Полищук
  • Жанр: драма / Россия / 81 мин.
  • В прокате: с 11 сентября

Кинокритик Юлия Шагельман: «"Семейное счастье", снова поставленное Толстой по собственному сценарию, гораздо более зрелая работа, хотя и она порой грешит дурновкусием… Здесь режиссер резко меняет стилистику и тональность фильма — в ход идут неоновые вспышки и современные электронные ритмы, а великосветские балы с участниками в откровенных нарядах и смелом макияже больше похожи на современные вечеринки (этот прием последние годы так часто использовался постановщиками, что уже успел надоесть)».

Подробнее о фильме в материале «Ъ» — «Товарищи по семейному счастию».

Толерантность (2025)

Толерантность

  • Режиссер: Андрей Грачев
  • В ролях: Захар Прилепин, Сергей Чонишвили, Дмитрий Миллер, Егор Баринов, Илья Любимов, Александр Лыков
  • Жанр: триллер / Россия / 163 мин.
  • В прокате: с 11 сентября

Кинопрокатчик «Cinemaus Studio»: «Авторское предупреждение о том, что политика, которую проводят правительства многих стран Европы, в ближайшем будущем приведет к уничтожению культуры, религии, накопленных знаний и наследия. А отказ Европы от традиционных духовных ценностей приведет к ее разрушению и коллапсу европейских народов».

Нанкинский фотограф (Nan jing zhao xiang guan, 2025)

Нанкинский фотограф

  • Режиссер: Шэнь Ао
  • В ролях: Лю Хаожань, Нэйтан Бойд, Гао Е, Даити Харасима, Ван Чуаньцзюнь, Ван Сяо
  • Жанр: военный, драма, история / Китай / 137 мин.
  • В прокате: с 11 сентября

Кинопрокатчик «Централ Партнершип»: «1937 год. Чтобы спастись во время Нанкинской резни, почтальон Су Лючан выдает себя за сотрудника фотоателье. Однако он не только проявляет снимки для японцев, но и прячет в фотостудии группу китайских солдат и гражданских. А также пытается безопасно переправить беженцев и обнародовать доказательства военных преступлений японской армии».

Вниз (2025)

Вниз

  • Режиссер: Марюс Вайсберг
  • В ролях: Егор Крид, Анфиса Черных, Игорь Миркурбанов, Юлия Мельникова, Степан Рюмкин
  • Жанр: триллер, драма / Россия / 91 мин.
  • В прокате: с 4 сентября

Кинокритик Михаил Трофименков: «Что самое удивительное для обитателя Петербурга — то, что уже во второй раз за полгода московские режиссеры представляют тусовочным символом нашего города ничтожный бар "Пурга". Разве что можно разглядеть в этом зашифрованное режиссерское послание: дескать, мы снимаем "пургу"».

Подробнее о фильме в материале  «Ъ» — «Антисоциальный лифт».

Пятачок. Кровь и жёлуди (Piglet, 2025)

Пятачок. Кровь и желуди

  • Режиссер: Андреа М. Катинелла
  • В ролях: Алекс Батлер, Лорен Стерк, Алина Десмонд, Шэйли Рейган, Джереми Виноградов, Валерий Данко
  • Жанр: ужасы / Великобритания / 83 мин.
  • В прокате: с 4 сентября

Кинопрокатчик «Кинологистика»: «Компания девушек приезжает в загородный дом, чтобы отпраздновать день рождения одной из них. Веселье прерывает появление на пороге хижины окровавленного человека, который твердит что-то о напавшем на него гигантском борове. Девушки тут же вспоминают легенду о свиноголовом монстре по прозвищу Пятачок, обитающем в местных лесах. Приехавший на вызов полицейский убеждает их, что это простое совпадение. Праздник продолжается, но вскоре чудовище выходит из леса, чтобы начать кровавую жатву».

Всеведущий читатель (Jeokjijeok dokja sijeom, 2025)

Всеведущий читатель

  • Режиссер: Ким Бен-у
  • В ролях: Ан Хе-соп, Ли Мин-хо, Чхэ Су-бин, Щин Сын-хо, Нана, Ким Джи-су
  • Жанр: боевик, фэнтези, приключения / Южная Корея / 117 мин.
  • В прокате: с 4 сентября

Кинопрокатчик «Вольга»: «Офисный сотрудник Ким Док-ча внезапно обнаруживает, что мир становится таким же, как и в его любимом произведении о конце света, а он — единственный, кто успел его прочитать и знает финал».

Токсичный мститель (The Toxic Avenger, 2023)

Токсичный мститель

  • Режиссер: Мэйкон Блэр
  • В ролях: Кевин Бейкон, Элайджа Вуд, Питер Динклэйдж, Джейкоб Тремблей, Юлиан Костов, Джейн Леви
  • Жанр: ужасы, боевик, комедия / США / 102 мин.
  • В прокате: с 4 сентября

Кинопрокатчик «Наше Кино»: «Когда уборщик-неудачник Уинстон Гус падает в чан с токсичными отходами, он мутирует в героя нового типа: Токсичного мстителя. На глазах у обезумевшей толпы Токсик превращается из изгоя в спасителя. Он сражается с безжалостными корпоративными крысами и коррумпированными чиновниками, которые угрожают его сыну, друзьям и обществу. В мире, где свирепствуют жестокость и жадность, месть подается холодной… и с приправой из радиоактивных веществ».

Вес победы (The Cut, 2024)

Вес победы

  • Режиссер: Шон Эллис
  • В ролях: Орландо Блум, Катрина Балф, Джон Туртурро, Клэр Данн, Гари Бидл, Эд Кейр
  • Жанр: триллер / Великобритания, США / 99 мин.
  • В прокате: с 4 сентября

Кинопрокатчик «Парадиз»: «Бывший боксер возвращается на ринг, чтобы в последний раз побороться за титул, однако сперва он должен уложиться в весовую категорию. Запершись в номере в Лас-Вегасе, он приступает к нелегальной программе по снижению веса с новым тренером, но вскоре побочные эффекты дают о себе знать. Чем больше боксер худеет, тем сложнее ему отличить реальность от галлюцинаций».

