Антисоциальный лифт

В прокате — фильм Марюса Вайсберга «Вниз». Режиссер, вошедший в историю комедиями «Гитлер капут!» (2008), «Ржевский против Наполеона» (2012) и «Бабушка легкого поведения» (2017), решился на сей раз всерьез снять психопатологический триллер, но получилась у него, по мнению Михаила Трофименкова, психопатологическая пародия на кино как таковое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Вниз»

Фото: «Централ Партнершип» Кадр из фильма «Вниз»

Фото: «Централ Партнершип»

Героям-молодоженам по двадцать пять лет: пора бы, кажется, и повзрослеть. Но это не про них. Антон (Егор Крид) — серфер и незадачливый музыкант, играющий каверы по барам, год копил деньги на обручальные кольца с патриотическими уральскими алмазами. Единственное, что известно про Марину (Анфиса Черных) — то, что у папочки офис на восемьдесят третьем этаже небоскреба в «Москва-Сити», а мамочка подарила обручальные кольца от Тиффани.

Парочка, непрерывно лижущаяся и снимающая себя на смартфон, опаздывает в загс, но, всучив взятку строгой регистраторше, получает заветные штампы. Церемония проходит на фоне гирлянд цветов, столь же фальшивых, как поцелуи и сюсюканье героев и как сам фильм.

Егор и Марина спешат, им через три часа предстоит вылет в свадебное путешествие на Мальдивы: куда же еще лететь типичным молодым героям современного русского кино?

Осталась сущая малость: заехать к папе за конвертом со щедрым денежным подарком. Эх, зря герои не обратили внимание на то, что папина башня называется «Вечность». Иначе вспомнили бы анекдот о мальчике Кае, который, плененный Снежной Королевой, пытается выложить слово «вечность» из четырех букв «а, п, о, ж». Вот именно эта «вечность» с Егором и Мариной и приключается.

Едва они нажмут в лифте на кнопку «вниз», как, просунув в закрывающуюся дверь нечищеный башмак, к ним присоединится смурной патлатый мужчинка, именующий себя дядей Витей (Игорь Миркурбанов). Более катастрофически неуравновешенный кастинг представить себе сложно.

С одной стороны — Егор Крид, честно-безуспешно пытающийся с выражением проговорить прописанные реплики, и Анфиса Черных, со времен фильмов Александра Велединского «Географ глобус пропил» (2013) и «В Кейптаунском порту» (2018) обогатившая свой репертуар умением громко и однообразно визжать. С другой стороны — обладатель «Золотой маски» и «Хрустальной Турандот», отягощенный харизмой Нерона, Мэкки-ножа, Федора Карамазова и карамазовского Черта, ну и прочих Гришек Отрепьевых.

Это как два одуванчика бросить под танк «Клим Ворошилов», что, собственно говоря, и составляет суть фильма.

Витя, намертво затормозивший лифт на шестидесятом этаже неизвестным науке способом, умело и предсказуемо маньячествует. То притворяется положительным работником строительной сферы. То плачется о повесившейся жене и погибшем в ДТП девятилетнем сыне: показанная в прологе к фильму любительская съемка счастливой семейной жизни Виктора заранее объясняют все последующие события. То обнажает звериный оскал и огромный тесак, обвиняя молодоженов в трагедии своей семьи. То притворно верит их обещаниям расстаться по-хорошему (они, конечно же, успели разругаться), а потом люто избивает. То сам нарывается на удар острым Марининым каблучком по темечку.

На гибели психопата фильм где-то на половине и кончается. Дальше ни режиссер, ни запертые в лифте герои толком не знают, чем и заняться. Режиссеру приходится придумывать сообщника Вити, который и лифт перепрограммировал, и попытался задушить молодоженов горячим паром, а затем затопить водой из пожарного шланга.

А героям — находить выход из безвыходного положения самыми комичными способами. От горячего пара можно спастись, заткнув отверстия, через которые он подается, носками Егора и трусами Марины. А от затопления — танцами в кабине лифта под «Есть только миг в этом мире бушующем» и попыткой заняться любовью.

Отличный оператор Денис Аларкон честно старается оживить действие бешеными рывками камеры за пределы кабины лифта. Но ему не под силу исправить сценарное безумие.

Ладно, кровь с лиц избитых героев исчезает по мановению волшебной палочки. Ладно, лифт в башне «Вечность», очевидно, единственный, и остальные насельники ста этажей вынуждены, не задавая вопросов, спускаться пешком. Но вот за показанную во флешбэках трагедию семьи Виктора со сценариста стоит строго спросить.

Во втором или в третьем часу ночи Витя вышел на улицу с маленьким сыном: у того высокая температура, надо отвезти его к врачу. К какому, черт возьми, ночному врачу? В критических случаях к ребенку вызывают врача или скорую на дом. Ну и, тем более, не оставляют на улице подождать, пока папа подгонит машину, а пьяные мажоры не переедут ребенка насмерть.

Что самое удивительное для обитателя Петербурга — то, что уже во второй раз за полгода московские режиссеры представляют тусовочным символом нашего города ничтожный бар «Пурга». Разве что можно разглядеть в этом зашифрованное режиссерское послание: дескать, мы снимаем «пургу».

Михаил Трофименков