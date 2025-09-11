Дельфин, заплывший в реку Бейсуг на Кубани, чувствует себя хорошо

Волонтеры Центра спасения дельфинов «Дельфа» 10 сентября провели очередной выезд для мониторинга состояния черноморской афалины, оказавшейся в реке Бейсуг в станице Бриньковской Приморско-Ахтарского района. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе организации.

Фото: t.me / delfacenter

По словам специалистов, дельфин чувствует себя удовлетворительно — активно передвигается, надолго погружается под воду и остается в глубоком участке реки с большим количеством рыбы. Соленая вода в месте обитания животного снижает угрозы для его здоровья.

Морское животное находится в речной акватории с 3 сентября. Согласно данным добровольцев, афалина зашла в реку в погоне за рыбой из Азовского моря через лиман. Расстояние от текущего местонахождения дельфина до лимана составляет около 30 км.

Вернуться в море млекопитающему мешает отмель в устье реки. Эксперты считают нецелесообразным отлавливать здоровое животное, поскольку стресс может негативно повлиять на его состояние.

Специалисты прогнозируют, что при изменении направления ветра в середине сентября уровень воды поднимется, что позволит дельфину самостоятельно покинуть речную акваторию. До этого времени за животным будут вести ежедневное наблюдение.

Нурий Бзасежев