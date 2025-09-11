Дептранс Краснодара: троллейбус №7 продолжит ходить до аэропорта

Троллейбусный маршрут №7 продолжит курсировать до аэропорта Краснодара, сообщается в Telegram-канале городского департамента транспорта. Ранее городские власти планировали с 20 сентября 2025 года организовать конечную остановку на пересечении улиц Фадеева и 1-го Мая из-за реконструкции Фадеевского путепровода.

Дептранс также опроверг информацию городских групп в социальных сетях о том, что троллейбусы якобы не будут ездить в аэропорт.

Росавиация сообщила об открытии краснодарского аэропорта 17 сентября. Несколько крупных авиакомпаний уже объявили о возобновлении полетов.

Лия Пацан