Татьяна Буланова, фестиваль Игоря Бутмана и матч «Сочи — ЦСКА»

В предстоящие пятницу, субботу и воскресенье жители и гости Сочи смогут посетить выступления Татьяны Булановой или сходить на джазовый фестиваль Игоря Бутмана. А еще можно увидеть иллюзионный спектакль или поболеть за любимую команду на хоккейном матче. Подробнее — в афише «Ъ-Сочи».

Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ Игорь Бутман

Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ

Где послушать музыку

12 и 13 сентября на разных площадках (концертный зал санатория «Южное взморье» и Центр национальных культур в Лазаревском) состоятся концерты Татьяны Булановой, которая исполнит хиты проверенные временем: «Мой ненаглядный», «Не плачь», «Ясный мой свет» и многие другие.

Стоимость билета — от 5000 руб. (12+)

12 сентября в 19:00 в Зимнем театре пройдет гала-концерт XVI международного фестиваля Sochi Jazz Festival, в рамках которого выступит Алексей Гоман и его «Маленький оркестр». В программе — знаменитые песни 60-70-х годов и авторские композиции на стихи поэтов серебряного века. Также на сцене Зимнего театра выступит джазовая группа из Узбекистана Jazzirama. «Звучание ансамбля — это традиции и современность, обращение к центрально-азиатской музыке в вихре свободы джазовой импровизации»,— сказано в описании.

Стоимость билета — от 2000 руб. (6+)

13 сентября в 19:00 в Зимнем театре в рамках XVI международного фестиваля Sochi Jazz Festival для жителей и гостей города выступит Александр Ф. Скляр, прославившийся как лидер музыкальной группы «Ва-БанкЪ». Вместе с ним музыкальную программу, посвященную творчеству Леонида Утесов, представит джазовый коллектив «Тромбон-шоу». Также на сцене Зимнего театра выступит еще одна джазовая группа — Ilugdin Trio.

Стоимость билета — от 2000 руб. (6+)

14 сентября в 19:00 в Зимнем театре состоится закрытие XVI международного фестиваля Sochi Jazz Festival. Для жителей и гостей города выступит Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, а также Владимир Пресняков со специальной программой.

Стоимость билета — от 3000 руб. (6+)

Какие спектакли посетить

12 сентября в 20:00 на концертной площадке Red Buffet состоится спектакль «Величайший шоумен». «Великолепный иллюзионный спектакль, который перенесет зрителей в атмосферу старого цирка, где каждый артист уникален, где воздух наполнен магией и волшебством. “Величайший шоумен” — это история не только про чудеса, про невероятные трюки и перевоплощения, это прежде всего история про веру, которая живет в каждом из нас: про веру в будущее, в чудо, в любовь, но прежде всего про веру в себя»,— сказано в аннотации.

Стоимость билета — от 599 руб. (12+)

13 сентября в 12:00 в «Новом театре Сочи» покажут спектакль «Принцесса на горошине». «В спектакле вы увидите несколько сказок Андерсена, объединенных главным сюжетом, — сказкой “Принцесса на горошине”. Это одно большое приключение Принца, которому пришла пора жениться»,— сказано в описании. Режиссер-постановщик — Анастасия Старцева.

Стоимость билета — 1200 руб. (3+)

Что смотреть в кино

12, 13 и 14 сентября в «Кино Море Молл» покажут премьеру фильма «Семейное счастье». Кинодрама снята по мотивам одноименного романа Льва Толстого. Главные роли исполнили Евгений Цыганов и Евгения Леонова. «После потери родителей Маша влюбляется в своего опекуна Сергея Михайловича. Маша юна, Сергей Михайлович намного старше, и им предстоит пройти непростой путь к пониманию друг друга. Со временем в браке пара изменяется, и простое чувство любви превращается в глубокую близость»,— сказано в аннотации. Режиссер — Стася Толстая.

Стоимость билета — 540 руб. (16+)

12, 13 и 14 сентября в «Кино Море Молл» и «Юбилейном» покажут еще одну киноновинку — «Беги» (комедия, криминал). Главные роли исполнили Михаил Пореченков и Никита Кологривый. «Вор-медвежатник Саша проникает в дом, где становится свидетелем преступления: хозяин дома Чернов убил свою жену. Чернов начинает преследовать сбежавшего свидетеля. А Саше тем временем надо успеть приехать на утренник к сыну, ведь от этого зависит будущее его брака, который он всеми силами пытается спасти»,— сказано в описании. Режиссер — Роман Артемьев.

Стоимость билета — 300 руб. (16+)

Куда сходить еще

12 сентября в 19:30 во дворце спорта «Большой» пройдет хоккейный матч «Сочи — ЦСКА».

Стоимость билета — от 1000 руб. (0+)

14 сентября в 17:00 во дворце спорта «Большой» состоится еще один хоккейный матч «Сочи — Трактор».

Стоимость билета — от 800 руб. (0+)

