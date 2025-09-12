Аршинный шаг к точности

Минпромторг предлагает обновить действующую с 2016 года во ФГИС Росстандарта подсистему АРШИН, призванную обеспечивать единство измерений. Ее предлагается сделать самостоятельной ГИС, а также ввести плату за получение компаниями подтверждения использования ими точного измерительного оборудования. Поправки министерства к ФЗ-102 «Об обеспечении единства измерений» размещены на regulation.gov.ru, в случае принятия они должны заработать с 1 марта 2027 года. Необходимость в такой работе обусловлена наличием проблем со стандартизацией в ряде отраслей. Намерение навести порядок в этой сфере — продолжение попыток регулятора вернуть себе полномочия по контролю качества промышленной продукции на фоне роста претензий к нему после ухода из РФ поставщиков из развитых стран.

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Минпромторг продолжает последовательно добиваться усиления полномочий подведомственного ему Росстандарта, теперь — в области обеспечения единства измерений. Так, согласно опубликованному для общественного обсуждения законопроекту ведомства, агентству могут поручить разработку федеральной госинформсистемы на базе функционирующей с 2016 года в его ФГИС подсистемы АРШИН, которая реализует работу Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений и где хранятся «сотни тысяч сведений» о государственных стандартах и эталонах. Оператором обновленной ГИС предлагается назначить подведомственный Росстандарту государственный научный метрологический институт. Предполагается, что поправки вступят в силу 1 марта 2027 года — время дается на разработку необходимой для реализации закона нормативной базы. Предлагаемые изменения, подчеркивают авторы инициативы, необходимы в условиях реализации цифровой экономики и должны повысить эффективность и прозрачность в области обеспечения единства измерений.

Существующая подсистема АРШИН «морально устарела», объяснил “Ъ” руководитель сертификационного центра SertCity, член московского подразделения комитета «Опоры России» по сертификации и стандартизации товаров и услуг Вадим Котов. По его словам, сегодня проблемы стандартизации наблюдаются сразу в нескольких отраслях: медицине, телеметрии, квантовых и биотехнологиях, промышленности и экологическом мониторинге. «С учетом трансформации цифрового пространства и его шага в новую эру появилась прямая необходимость полноценной переработки, систематизации и модернизации существующей системы ввиду того, что она уже не обеспечивает должного качества контроля и исполнения возложенных на нее задач»,— отметил эксперт.

В условиях дефицитного бюджета для снижения нагрузки на него оплачивать обновление системы Минпромторг в проекте предлагает бизнесу — юрлицам и ИП, которые подают в ГИС данные о своих измерительных приборах: чтобы получить аккредитацию, подтверждающую использование компанией точного измерительного оборудования, им придется заплатить, плата будет взиматься метрологическим институтом. В Минпромторге при ответе на запрос “Ъ” добавили, что перевод работы фонда на самоокупаемость необходим в том числе и для развития его нового функционала: внедрения сведений о маркировке, использования ИИ-технологий, автоматизации контроля деятельности участников рынка метрологических услуг и т. д. Там уточнили, что при внесении сведений о поверке отечественных средств измерений могут быть предусмотрены «преференции» в виде снижения платы за аккредитацию.

Отметим, законопроект — это де-факто попытка министерства навести порядок в сфере качества продукции на внутреннем рынке и в том числе в обеспечении точности измерений после ухода с российского рынка в 2022 году западных компаний — спрос на продукцию отечественного производства закономерно возрос, одновременно с этим участники рынка начали жаловаться на качество российских товаров и их несоответствие стандартам (см. “Ъ” от 26 июня 2023 года). Это дало Минпромторгу возможность добиваться возвращения Росстандарту полномочий, которые агентство утратило после проведения реформы контрольно-надзорной деятельности (см. “Ъ” от 26 июня 2023 года) — она, напомним, была призвана упразднить избыточные контрольные полномочия ведомств и проводилась еще до санкций — когда на отечественном рынке дефицита качественной продукции не наблюдалось и у потребителей был достаточно широкий выбор. Предпринимать же попытки по усилению влияния Росстандарта по части надзора за промпродукцией Минпромторг начал позже — в 2023 году, когда наиболее технологичная продукция оказалось труднодоступной. Начало этому положил эксперимент по контролю агентством качества строительных товаров, по результатам которого было предложено распространить этот надзор на всю промпродукцию (см. “Ъ” от 30 августа 2024 года и от 14 августа 2025 года).

Проводимая Минпромторгом политика может быть использована и при реализации концепции «технологического суверенитета», так как он, очевидно, потребует усиления кооперации и интеграции российских производителей при развитии технологий и предсказуемого качества продукции и единства измерений (см. “Ъ” от 30 июня 2025 года).

Полина Попова, Олег Сапожков