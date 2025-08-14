Надзор заходит на второй круг

Министерство промышленности и торговли намерено добиться расширения полномочий подведомственного ему Росстандарта по надзору за соответствием промышленной продукции обязательным требованиям, следует из опубликованного ведомством законопроекта. Такие полномочия агентство утратило после проведения реформы контрольно-надзорной деятельности, смягчившей регулирование в этой области. Целесообразность введения надзора за качеством промышленных товаров Минпромторг объясняет положительными результатами проводимого с 2024 года эксперимента в сфере производства стройматериалов, который выявил на этом рынке изрядную долю не соответствующей стандартам продукции.

Минпромторг предложил наделить федеральное агентство по техническому регулированию (Росстандарт) функцией государственного контроля над качеством промышленной продукции. Поправки к закону «О промышленной политике» подразумевают, что надзорный орган будет следить за соблюдением производителями обязательных технических требований, предъявленных к их товарам. Перечень контролируемой продукции определит правительство. В случае принятия законопроекта он вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Поясним, фактически речь идет о расширении на все отрасли промышленного производства госконтроля за качеством части продукции строительного назначения (цемент, кабельная продукция, строительные смеси, отопительные радиаторы и конвекторы), который с 2024 года осуществляется Росстандартом в экспериментальном режиме (см. “Ъ” от 30 августа 2024 года). Хотя до завершения сроков эксперимента остается еще больше года (действует до 1 сентября 2026-го), Минпромторг в обоснование своей идеи уже ссылается на статистику, демонстрирующую, по его мнению, необходимость ужесточения контроля. Как сообщили “Ъ” в ведомстве, Росстандартом проведено свыше 2 тыс. проверок, по результатам которых в 57% случаев выявлены нарушения требований, предъявляемых к качеству продукции. «В рамках эксперимента осуществляется отзывная кампания небезопасной продукции с рынка»,— пояснили в Минпромторге.

Увеличение объемов некачественной продукции на рынке спровоцировала «правовая неопределенность, которая возникла по итогам проведения реформы контрольно-надзорной деятельности», отмечается в пояснительной записке к законопроекту. По мнению авторов инициативы, такая ситуация благоприятствует возникновению недобросовестной конкуренции, наносит ущерб бюджетной системе и экономике в целом.

Поясним, что Минпромторг настаивает на внедрении нового вида госконтроля под эгидой Росстандарта с 2023 года — именно тогда регулятор впервые обнародовал соответствующий законопроект, ссылаясь на последствия реформы контроля-надзора (см. “Ъ” от 26 июня 2023 года). Отмечалось, что по итогам ее проведения государство утратило возможность следить за качеством некоторых видов промышленной продукции, а ежегодный ущерб, нанесенный различным промышленным отраслям некачественными товарами, по подсчетам ведомства, мог достигать 170 млрд руб.

Выдвижение Росстандарта на роль надзорного органа в министерстве объясняли наличием у агентства подходящей квалификации за счет имеющегося прошлого опыта — до реформы именно это агентство осуществляло соответствующий контроль с помощью межрегиональных территориальных управлений и профильных специалистов (см. “Ъ” от 26 июня 2023 года).

