Anna Asti, Тима Белорусских и вечер органной музыки

В эти осенние выходные в Краснодаре в «Баскет-холле» пройдет концерт Анны Асти. Во Дворце культуры железнодорожников выступит стендап-комик Дима Коваль. В Краснодарском театре драмы им. Горького состоится спектакль «Шерлок Холмс. Главные события — в афише «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Анна Асти

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Певица Анна Асти

Какие концерты посетить

12 сентября в 20:30 и 14 сентября в 20:00 в амфитеатре парка «Краснодар» пройдет концерт Lumisfera. Гостям представят саундтреки шедевров мирового киноискусства. Атмосферу дополнят 3 тыс. свечей.

Стоимость билетов — от 3000 руб. (6+)

12 сентября в 19:00 в концертном зале камерной музыки состоится вечер органной музыки. Программа заслуженного артиста Краснодарского края Михаила Павалия, единственного хранителя краснодарского органа марки «Рудольф фон Беккерат», будет посвящена шедеврам великих композиторов.

Стоимость билетов — от 550 руб. (6+)

12 сентября в 19:30 во Дворце культуры железнодорожников выступит Дима Коваль со своим стендап-концертом. Дима Коваль — популярный юморист, блогер и автор подкастов. Он делится мыслями об отношениях между мужчинами и женщинами, музыке, моде и психологии.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (18+)

12–14 сентября в 20:00 в «Баскет-холле» пройдет концерт Анны Асти. Певица выступит с шоу «Царица». Зрителей ожидает феерия масштабных спецэффектов, завораживающая хореография и знакомые треки.

Стоимость билетов — от 2500 руб. (12+)

12 сентября в 19:00 в «Кроп Арене» выступит Тима Белорусских. Артист возвращается с сольной программой, полной знакомых хитов. Гостей ждет теплая встреча и живое исполнение.

Стоимость билетов — от 2500 руб. (12+)

12 сентября в 21:00 в Sgt. Pepper’s Bar состоится концерт Linkin Park Tribute. Трибьют-шоу. Творчество культовых групп и артистов оживает в исполнении талантливых музыкантов. Сочетание душевного вокала и виртуозной инструментальной игры создает поистине волшебную атмосферу, уверяют организаторы.

Стоимость билетов — от 800 руб. (18+)

13 сентября в 20:00 в «Кроп Арене» выступит Cupsize. Артист смешивает гранж, панк и тонкую, ускользающую иронию, создавая гремучую смесь. Его выступления — это безумный карнавал, отрицающий всякую логику, а песни — это прилипчивые мелодии, которые преследуют даже тогда, когда ты сам себе не нравишься, сказано в аннотации.

Стоимость билетов — от 1800 руб. (16+)

13 сентября в 19:00 в Муниципальном концертном зале выступит Илья Филиппов. Илья Филиппов — джазовый пианист, чье имя хорошо известно как в России, так и за рубежом благодаря участию в многочисленных фестивалях и проектах современной музыки. Вечер пройдет под аккомпанемент оркестра Ильи Филиппова, который исполнит произведения Оскара Питерсона.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (12+)

13 сентября в 21:00 в Sgt. Pepper’s Bar состоится концерт Metallica Tribute. Погрузитесь в мир музыки с программой, включающей более 25 самых любимых песен и знаковых хитов культовой группы Metallica.

Стоимость билетов — от 700 руб. (18+)

13 сентября в 23:00 в ресторане «Архитектор» выступит Alexey Union. Зрителей ждет зажигающая музыка, веселые танцы, стремительный ритм и ночное небо.

Стоимость билетов — от 2000 руб. (18+)

14 сентября в 19:00 в The Rock Bar выступит группа «Операция пластилин». В программу вошли самые знаковые песни, отражающие всю историю их творчества. Зрителей ждет погружение в атмосферу панк-рока: безумные танцы под живую музыку, пронзительные тексты и мелодии, «шаманский» вайб новой волны, песни из «Мантры, побеждающей смерть» и, конечно, все главные хиты.

Стоимость билетов — от 2200 руб. (16+)

14 сентября в 19:00 во Дворце культуры железнодорожников пройдет шоу саундтреков при свечах — Россия & Hollywood с ACO-оркестром. Зрителей ждет мультимедийное шоу, где прозвучат самые любимые и узнаваемые мелодии из культовых фильмов со всего мира. Группа отдает дань уважения современным классикам — Хансу Циммеру, Джону Уильямсу, Дэвиду Арнольду, Джастину Гурвицу, Рамину Джавади и Эндрю Ллойду Уэбберу, чьи саундтреки стали неотъемлемой частью кинематографа XX и XXI веков.

Стоимость билетов — от 1900 руб. (6+)

14 сентября в 20:00 в Та.Мам (ex. Block House) выступит Whole Lotta Swag. Рэпер сумел превратить свои жизненные трудности в гимн для тех, кто сталкивался с дилеммой: оплатить счета или обеспечить себя едой.

Стоимость билетов — от 1700 руб. (16+)

Какие спектакли посмотреть

12–13 сентября в 18:30 в театре Veritas пройдет показ спектакля «Три товарища». Это постановка о душевных ранах целого поколения — о том, как свет надежды вспыхивает в сердцах благодаря тем, кто приходит в нашу жизнь в самый темный час, когда кажется, что путь к себе потерян навсегда, говорится в аннотации.

Стоимость билетов — от 1100 руб. (12+)

12 сентября в 18:30 в Краснодарском театре драмы им. Горького пройдет спектакль «Шерлок Холмс». Необычное переосмысление знакомой истории про литературного персонажа, частного детектива, созданного английским писателем Артуром Конаном Дойлом. Погрузитесь в атмосферу Лондона и его окрестностей конца XIX века — начала 20 века.

Стоимость билетов — от 700 руб. (12+)

12 сентября в 20:00 в студии арт-пространства «Свои» состоится спектакль «Фантазии Фарятьева». Гениальная в своей сути и простоте, пьеса Аллы Соколовой, написанная в СССР 70-х годов, продолжает находить отклик в сердцах зрителей. Ее темы – вечные. Ведь и сегодня мы сталкиваемся с тем, как близкие люди отдаляются, как любовь становится бременем, как мы ошибаемся в выборе, как ищем свое место под солнцем, как мечтаем о нереальном и как часто упускаем самое главное — саму жизнь.

Стоимость билетов — от 1200 руб. (16+)

12 сентября в 20:00, 13 сентября в 19:30 и 14 сентября в 19:00 в театре «Мой» будет показан спектакль Станислава Слободянюка «Я купила Робота». Идеальных мужчин не бывает, но наука шагнула вперед, позволив их создать. Артур — безупречный робот, чья задача — предугадывать и выполнять каждое желание своей владелицы Леры. Но Лера — не та, кого можно легко понять и контролировать. Теперь им обоим предстоит пройти путь познания, чтобы понять, что же на самом деле означает быть в идеальных отношениях.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (18+)

12 сентября в 18:30 и 13 сентября в 20:00 в Доме мецената пройдет иммерсивный спектакль «Айседора и Есенин». Погрузитесь в вихрь страстей, жизни и любви двух титанов XX века — Сергея Есенина и Айседоры Дункан. В стенах Дома с вековой историей, где каждый предмет дышит прошлым, а воздух пропитан духом ушедшей эпохи, вас ждет не просто спектакль. Вы станете частью незабываемой вечеринки 1921 года.

Стоимость билета — от 2500 руб. (16+)

13 сентября в 17:00 в театре одного актера «ТМИН» пройдет моноспектакль «Сад», основанный на произведении Федора Сологуба — яркой звезде русской декадентской мысли. Спектакль «Сад» в исполнении заслуженного артиста России Равиля Гилязетдинова погрузит зрителя в историю, написанную в лучших традициях русского символизма.

Стоимость билетов — от 1100 руб. (16+)

14 сентября в 18:00 в театре Veritas состоится показ спектакля «Привет, мам!». Постановка поднимает частую проблему взаимоотношений подростков с их родителями. Пластический спектакль с первых секунд вовлекает, поражает своими декорациями, погружает зрителей в их глубинные воспоминания о детстве и, самое главное, доносит смысл без всяких слов.

Стоимость билетов — от 800 руб. (16+)

14 сентября в 17:00 в Театре защитника Отечества будет показан спектакль «Тень». Путь ученого Христиана-Теодора лежит в таинственный город, где оживают волшебные сказания, в погоне за истиной и сокровенным знанием. Там, среди чудес, он встречает свою любовь. Но злой рок настигает его: тень ученого оживает, превращаясь в коварного врага, жаждущего занять его место в мире и в сердце любимой. Теперь Христиану-Теодору предстоит битва с собственным темным двойником.

Стоимость билетов — от 700 руб. (18+)

14 сентября в 20:30 «Один театр» представит спектакль «Я умер от варенья». Театр задается вопросом о смысле человеческого существования. Спектакль вошел в Лонг-лист Российского театрального фестиваля «Золотая маска 2020».

Стоимость билетов — от 900 руб. (16+)

Что смотреть в кино

В кинотеатрах Краснодара состоялась премьера мелодрамы «Дракула». Жизнь принца Влада II, графа Дракулы, была сосредоточена на любви к его жене, принцессе Елизавете. После успешной войны, которую он вел за церковь, его мир рухнул: Елизавета умерла. Охваченный горем и гневом на Бога за эту потерю, Влад узнает о возможности ее воскрешения. Это известие заставляет его отказаться от всего и принять вечное бессмертие. Четыреста лет спустя, после долгих лет ожидания, Дракула встречает свою возлюбленную снова, но теперь она предстает перед ним в образе юной Мины.

Стоимость билетов — от 200 руб. (18+)

Продолжается показ триллера «Вниз» с Егором Кридом в главной роли. По сюжету, молодая пара застревает в лифте одного из самых высоких зданий города, разделяя тесное пространство с незнакомцем, чьи знания о небоскребах вызывают тревогу. Он знает их секреты, и это не совпадение. Выбраться из этой ловушки и спуститься на землю становится их единственной целью.

Стоимость билетов — от 350 руб. (18+)

Также в прокате корейский боевик «Всевидящий читатель». Обычный офисный работник, Ким Док-ча, обнаруживает, что его мир буквально разваливается на части. Он внезапно оказывается в эпицентре апокалипсиса, описанного в его любимом веб-романе. Парадокс в том, что, кажется, только он один дочитал эту историю до самого конца. Теперь, когда реальность начинает следовать книжному сюжету, Док-ча становится единственным, кто может предвидеть грядущие бедствия, разобраться в законах нового мира и переписать его трагический финал.

Стоимость билетов — от 500 руб. (18+)

Куда сходить еще

14 сентября в 20:00 пройдет концерт группы Taiko Drums OO-Nami. Коллектив, чье название с японского переводится как «Большая Волна», состоит из людей, страстно увлеченных музыкой и эстетикой уличного театра. Их объединяет общая любовь к завораживающим японским ритмам, отточенным движениям боевых искусств и многогранной культуре Страны восходящего солнца.

Стоимость билетов — от 2000 руб. (6+)

