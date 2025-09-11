Фолк-бэнд, Лолита и Бьянка

В предстоящие пятницу, субботу и воскресенье новороссийцы и гости города смогут посетить концерты, спектакли и познавательный мастер-класс. А еще можно посмотреть кино и запланировать поход в музей. Подробнее — в афише «Ъ-Новороссийск».

Где послушать музыку

12 сентября в 19:00 в концерт-холле Familia состоится поп-концерт российской и белорусской R’n’B певицы Бьянки. Она стала одной из первых исполнительниц этого жанра в России и известна своими хитами, такими как «Были танцы» и «Я не отступлю».

Стоимость билета — от 3400 руб. (18+)

12 сентября в 20:00 в «Бла-Бла кафе» выступит фолк-группа Spiritual Seasons. Артисты отметят 30-летие бэнда и выпуск 15-го альбома под названием «Харагод»

Стоимость билета — от 1000 руб. (12+)

13 сентября в 19:00 в гортеатре выступит эстрадный певец Сергей Пенкин, прославившейся уникальным голосовым диапазоном в четыре октавы.

Стоимость билета — от 4500 руб. (6+)

14 сентября в городском театре Новороссийска с концертной программой выступит Лолита. На сцене прозвучат давно ставшие хитами «Ориентация» и «Пошлю его на».

Стоимость билета — от 4600 руб. (18+)

Какие спектакли и выставки посетить

12 сентября в городском театре в 19:00 состоится спектакль «Дом Бернарды Альбы». По сюжету главная героиня безмерно любит своих дочерей, однако материнская любовь приводит к трагедии, ведь она неосознанно разрушает их жизни.

Стоимость билета — от 700 руб. (16+)

Все выходные в новороссийском историческом музее-заповеднике будет проходить выставка «Перцепция цвета». Проект включает работы из нескольких самостоятельных серий, объединенных общим признаком, определяющим все творчество автора — это цвет, доведенный до максимальной степени звучания.

Стоимость билета — от 50 руб. (6+)

Что смотреть в кино

Кинотеатры Новороссийска представят мелодраму по мотивам готического романа Брэма Стокера «Дракула» от режиссера Люка Бессона. По сюжету молодой принц Влад, узнав, что его возлюбленная может возродиться, отрекается от всего и обрекает себя на бессмертие. Спустя 400 лет ожидания Дракула вновь встречает свою любовь в облике юной Мины.

Стоимость билета — от 300 руб. (18+)

Также в кинотеатрах Goodzone и «Монитор Красная Площадь» пройдет показ семейного мультфильма «Зверопоезд». По сюжету оказавшиеся на мчащемся поезде домашние питомцы пытаются сорвать планы мстительного барсука Ганса. Пушистые заложники могут рассчитывать лишь на Сокола — хитрого и изобретательного енота, готового на все, чтобы их спасти.

Стоимость билета — от 350 руб. (6+)

Чем еще можно заняться

12 сентября в 13:00 в библиотеке имени Баллиона пройдет познавательный мастер-класс для детей и их родителей «Познавай Новороссийск». Программа начнется с разминки, а продолжится турниром в формате «Своей игры». Командам предстоит ответить на вопросы из категорий: «Общие вопросы о Новороссийске», «История черноморского города», «Новороссийск в фотографиях», «Улицы города» и «Тайны».

Стоимость билета — от 107 руб. (12+)

14 сентября в 18:00 около фонтана на бульваре Черняховского стартует военно-патриотический аудиоспектакль «393 шага». Это часовое пешее погружение в одну из самых значимых страниц истории города-героя Новороссийска. Спектакль затронет яркие события истории обороны города Новороссийск 1942—1943 годов. Художественный сценарий позволяет участникам путешествия погрузиться в атмосферу тех событий, оказавшись на передовой вместе с героями сражений.

Стоимость билета — от 600 руб. (12+)

