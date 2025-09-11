Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Новороссийске объявлена угроза атаки БЭК, с пляжей эвакуируют отдыхающих

Угроза атаки украинских безэкипажных катеров (БЭК) объявлена в Новороссийске, сообщил глава города Андрей Кравченко в Telegram-канале. С пляжных территорий города эвакуированы отдыхающие.

Фото: Полина Решетняк

«Просьба сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями в моих соцсетях»,— написал мэр.

Жителям и гостям города рекомендовали при включении сирен укрыться в помещениях без окон. Тем, кто находится на улице, советуют перейти в подвальные помещения ближайших зданий или воспользоваться подземными переходами и парковками.

Власти подчеркнули, что автомобили не могут служить укрытием, также не следует прятаться у стен многоквартирных домов. Сигнал отменят после устранения угрозы.

Наталья Решетняк

