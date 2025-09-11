В Новороссийске объявлена угроза атаки БЭК, с пляжей эвакуируют отдыхающих
Угроза атаки украинских безэкипажных катеров (БЭК) объявлена в Новороссийске, сообщил глава города Андрей Кравченко в Telegram-канале. С пляжных территорий города эвакуированы отдыхающие.
Фото: Полина Решетняк
«Просьба сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями в моих соцсетях»,— написал мэр.
Жителям и гостям города рекомендовали при включении сирен укрыться в помещениях без окон. Тем, кто находится на улице, советуют перейти в подвальные помещения ближайших зданий или воспользоваться подземными переходами и парковками.
Власти подчеркнули, что автомобили не могут служить укрытием, также не следует прятаться у стен многоквартирных домов. Сигнал отменят после устранения угрозы.