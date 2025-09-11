Перелеты в Сочи и Геленджик могут подешеветь после открытия аэропорта Краснодара

Открытие аэропорта Краснодара может привести к снижению стоимости билетов на рейсы в Сочи и Геленджик. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По мнению генерального директора туроператора «Мультитур» Юлии Высокановой, запуск краснодарского аэропорта положительно повлияет на продажи путевок в санатории и гостиницы Анапы и Геленджика. Специалист отметила, что курорты Краснодарского края работают круглый год и располагают большим количеством лечебных учреждений.

«Несмотря на то что летний сезон уже закончился, бархатный в самом разгаре. Плюс курорты Краснодарского края круглогодичные, там много санаториев. Но существенно наличие пролетной программы аэропорта Краснодара скажется на приросте числа бронирований только ближе к новому сезону»,— пояснила эксперт.

Вице-президент РСТ Дмитрий Горин подчеркнул, что появление аэропорта улучшит транспортную доступность для жителей региона. «Для жителей Краснодарского края это большая возможность для полетов и путешествий. Потому что сейчас фактически им нужно было транзитом лететь из других аэропортов или пользоваться железнодорожным транспортом»,— сказал он.

Лия Пацан