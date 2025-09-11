Вилами по Южным прудам

Администрация Новороссийска готовится расторгнуть контракт с пермской компанией «Кама-РД» — подрядчиком расчистки Южных прудов (особо охраняемая природная территория местного значения). По данным властей, экспертиза выявила несоответствие проводимых работ требованиям проектной документации. Экоактивисты говорят, что подрядчик нарушил сроки проведения дноочистных работ, что создало угрозу для популяции краснокнижных болотных черепах. Кроме того, «Кама-РД» допустила повреждение зеленых насаждений на ООПТ.

Администрация Новороссийска намерена в одностороннем порядке расторгнуть контракт по расчистке Южных прудов с подрядчиком из Перми — ООО «Кама-РД». Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщили в пресс-службе мэрии. По данным властей, независимая экспертиза показала несоответствие работ проектной документации.

По данным Rusprofile, ООО «Кама-РД» зарегистрировано в 2008 году в Перми. Учредителем является Юлия Анисимова. Основной вид деятельности — управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Выручка компании в 2024 году составила 22 млн руб., чистая прибыль — 128 тыс. руб.

Расчистку Южных прудов от камыша и иловых отложений начали в 2024 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Работы стали первым этапом по благоустройству особо охраняемой природной территории, которое в дальнейшем предполагает устройство дорожек, бордюров, спортивной и детской площадок, а также тропы здоровья и сенсорной дорожки. Особое внимание по проекту должно уделяться сохранению существующей растительности и местам обитания редких видов животных.

Муниципальный контракт на расчистку прудов был заключен с ООО «Кама-РД» в декабре 2024 года. Его стоимость составила 35,4 млн руб. Подрядчик должен был завершить работы до 30 сентября 2025 года. Однако 31 июля в ходе осмотра ООПТ были выявлены нарушения проектной документации, какие именно не уточняется. После чего администрация инициировала проведение независимой экспертизы для объективной оценки качества и объема выполненных работ.

Как рассказал «Ъ-Новороссийск» экоактивист Сергей Стряпухин, основное нарушение, которое было допущено при старте реконструкции ООПТ — неправильные сроки начала работ по расчистке дна. По его словам, на территории особо охраняемой природной территории «Южные пруды» обитают краснокнижные виды животных и растений — европейская болотная черепаха и водяной орех чилим. Экологи и биологи неоднократно предупреждали, что очистка водоема в зимний период, когда черепахи впадают в спячку, зарывшись в ил, приведет к их гибели, и настаивали на проведении работ в период с августа по октябрь. Также зимой на Южных прудах зимуют птицы. Несмотря на рекомендации минприроды края, подрядчик начал работы 1 февраля 2025 года.

В процессе работ представители общественности также обратили внимание, что ООО «Кама-РД» вместо предусмотренной проектом техники для расчистки водоема — земснаряда и геотуба — использовало экскаваторы с ковшом. Кроме того, ил не вывозился на утилизацию, как того требует проект, а складировался на месте. Это, по словам Сергея Стряпухина, привело к тому, что метровый слой ила покрыл около 30–40 молодых деревьев, часть которых повалена оползнем. Также был причинен ущерб почвам, считает эксперт.

При этом, по словам активиста, в контракте прописано, что длительное накопление отходов на территории ООПТ, в том числе растительных, недопустимо.

Дополнительную озабоченность активистов вызывает изменение температуры воды в прудах. По словам Сергея Стряпухина, на протяжении трех месяцев (с мая по июль 2025 года) в одном из прудов температура воды достигла +39 градусов. Также 26 сентября местные жители выявили наличие маслянистых пятен на поверхности водоема. «Администрация не приняла мер к устранению этих источников загрязнения, а в Азово-Черноморской природоохранной прокуратуре сообщили, якобы не выявили повышенных показателей температуры в водоеме», — заключает Сергей Стряпухин. В пресс-службе ООО «Кама-РД» заявили, что не могут прокомментировать эти заявления.

