Открытие аэропорта Краснодара не повлияет на реконструкцию путепровода к нему

Власти Краснодара не будут менять планы по реконструкции путепровода на ул. Фадеева, который является основной подъездной дорогой к аэропорту, из-за открытия воздушной гавани. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе мэрии кубанской столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Краснодара Фото: пресс-служба аэропорта Краснодара

Там уточнили, что работы на путепроводе планируется начать 20 сентября. Также департамент транспорта Краснодара в четверг сообщил, что в связи с реконструкцией Фадеевского путепровода конечную остановку троллейбуса №7 планировалось организовать на пересечении улиц Фадеева и 1-го Мая. Но теперь, с запуском аэропорта, схема маршрута решено скорректировать. Троллейбус №7 продолжит возить пассажиров в аэропорт — несмотря на реконструкцию путепровода. Подробную информацию и схему движения власти опубликуют несколько позже.

Реконструкция путепровода будет идти почти два года — до конца июля 2027 года. Объект планируется практически полностью разобрать и собрать заново. При этом его конструкция частично поменяется: вместо четырех будет два. Работы потребуют ограничить движение, на время их проведения проезд по путепроводу будет полностью закрыт. Если бы ограничение было поэтапным, это значительно увеличило бы стоимость и сроки работ — с двух до трех лет.

Аэропорт Краснодара с конца февраля 2022 года в связи с началом СВО приостановил прием самолеты в целях безопасности. В четверг Росавиация объявила о возобновлении работы воздушной гавани. Первый рейс авиагавань Краснодара должна принять уже 17 сентября. Это будет борт из Москвы. Его выполнит авиакомпания «Аэрофлот».

Михаил Волкодав